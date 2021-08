Presa braziliană: Carrefour şi Auchan pun la cale fuziunea

O asemenea mutare însă ar trebui să treacă de organismele de reglementare şi concurenţă atât din Franţa, cât şi din alte pieţe unde ambii jucători sunt activi.

Spre exemplu, atât Carrefour, cât şi Auchan sunt prezenţi în România, astfel că o asociere între cei doi ar duce la un jucător cu afaceri de 3,7 mld. euro şi cu peste 450 de magazine sub mai multe formate.

Cele două reţele ar ajunge astfel să controleze aproape un sfert din comerţul modern local, conform rezultatelor de anul trecut.

Din tot ce înseamnă comerţ cu dominantă alimentară - modern sau tradiţional - o asemenea companie ar mânca 17-18%.

Informaţia privind o potenţială fuziune vine la câteva luni după ce Carrefour a anunţat că analizează potenţiale alianţe, dar şi tranzacţii de vânzare sau cumpărare de active pe pieţele străine pe care activează.

În România, Carrefour este jucătorul numărul trei, după ce Lidl a devenit anul trecut liderul pieţei, iar compania-soră Kaufland e numărul doi. Cele două reţele germane sunt deţinute de acelaşi grup Schwarz, dar sunt operate complet separat. Primii trei jucători sunt foarte apropiaţi ca business în România.

Auchan este pe locul şapte în piaţă, cu afaceri de 5,5 mld. lei (1,1 mld. euro), stabile în ultimii ani. Auchan a deschis de la începutul acestui an 35 de magazine de proximitate, toate amplasate în cadrul benzinăriilor Petrom din ţară, acesta fiind un proiect care a debutat în 2017. În total, în România, compania are 33 de hipermarketuri, o reţea de 72 de magazine de proximitate - dintre care 63 în staţiile Petrom - şi cinci supermarketuri, plus operaţiuni online proprii.