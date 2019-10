Preşedintele ANCOM, Sorin Grindeanu: Harta aisemnal.ro ar putea genera competiţie între operatorii de tehnologie

Preşedintele ANCOM, Sorin Grindeanu a declarat la evenimetul lansării platformei on-line „aisemnal.ro”, care arată acoperirea şi nivelul de semnal mobil pe întreg teritoriul ţării, că aceasta ar putea genera competiţie între operatorii de tehnologie.

„Acest instrument va duce şi la o competiţie între operatori, pentru că vorbim de date culese la faţa locului de către colegii mei din ţară de la oficiile judeţene, nu prin date transmise de către alţii cu toate echipamentele necesare pe care ANCOM le are în dotare şi sunt date culele în acest an între mai şi iulie. Deci sunt lucruri cât se poate de reale, corecte. E un plus extrem de important pentru fiecare utilizator. În acest moment, odată cu lansarea acestui portal, fiecare utilizator din România poate să vadă pe o hartă a ţării noastre pe fiecare stradă, în fiecare localitate, nivelul de semnal al fiecărui operator şi pe fiecare tehnologie în parte, fie că vorbim de 2G, 3G, 4G. Acest lucru noi l-am considerat extrem de importan pentru oameni, astfel încât în momentul în care aleg un operator sau altul să ştie să-şi ia informaţiile extrem de bine, în mod gratuit, de pe aisemnal.ro, astfel încât alegerea pe care o s-o facă să ofere toate informaţiile necesare. Vom dezvolta şi pentru aplicaţii pe mobil", a declarat Grindeanu.

Măsurătorile efectuate de specialiştii ANCOM au fost realizate în perioada mai – septembrie 2019, în 13.400 localităţi din România cu mai mult de 10 locuitori, conform celui mai recent recensământ al populaţiei şi al locuinţelor (Institutul Naţional de Statistică 2011) şi pe lungimea a peste 246.000 km. Acoperirea cu semnal a localităţilor a fost măsurată parcurgându-se drumurile accesibile, bulevardele şi străzile principale, precum şi străzile secundare, astfel încât localitatea să fie cât mai omogen măsurată.

„Campania de măsurători a ANCOM s-a derulat pentru a verifica în ce măsură operatorii de telefonie mobilă respectă obligaţiile de acoperire cu servicii de voce asumate prin licenţe. Timp de aproape 5 luni am făcut măsurători pe întreg teritoriul României, în toate localităţile cu mai mult de 10 locuitori, parcurgând peste 240.000 de km. A fost un efort imens, de echipă, fiind implicaţi peste 250 de specialişti, şi ne bucurăm că avem un rezultat concret care va reflecta acoperirea reală cu semnal de voce în întreaga ţară“, a afirmat Cristin Popa, director executiv al ANCOM.

ANCOM a lansat marţi, în cadrul unei noi ediţii a conferinţei sale internaţionale anuale, aisemnal.ro, o platformă informatică care arată acoperirea şi nivelul de semnal mobil pe întreg teritoriul ţării, aşa cum au rezultat în urma măsurătorilor efectuate de Autoritate în cadrul unei campanii de monitorizare. Aplicaţia permite utilizatorilor să afle gradul de acoperire cu semnal 2G, 3G sau 4G pentru toţi operatorii mobili activi pe piaţa din România.

