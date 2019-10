Preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane: Bugetul anului viitor nu se va închide dacă nu cresc taxele şi nu se reduc bugetarii

Bugetul anului viitor nu se va închide dacă nu e măresc impozitele şi nu se reduce număul bugetarilor, aceasta fiind „o ecuaţie cu final cunoscut, minus 3% deficit bugetar, pentru că nu putem mai mult”, a declarat pentru MEDIAFAX Dragos Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane AHK.

„Nu se va putea altfel decât aşa, cu excepţia faptului că vrea cineva să arunce în aer bugetul României, şi prin asta întreaga ţară. Eu nu sunt politician, ei sunt în campanie electorală şi fiecare paote să interpreteze şi să facă cum vrea. PSD-ul să-l întrebe pe preşedintele executiv şi ministrul de Finanţe, care a spus tot anul acesta că la stat unul munceşte şi trei stau pe lângă, şi că trebuie concediaţi bugetari”, a spus Anastasiu.

„Şi eu am spus acelaşi lucru, şi acum 6 luni, şi acum un an, sunt declaraţii în care am spus că aparatul de stat este supra dimensionat. Sunt prea mulţi oameni în ministere, sunt prea mulţi parlamentari, prea multe primării, prea multe deconcentrate, Dacă vrem să plătim toţi aceşti plimbători de hârtii, să-i plătim, dar de unde? Daca nu ai bani de cheltuilei trebuie să faci ceva cu veniturile. Să atunci care sunt variantele de a face ceva cu veniturile? Ori faci o cotă unică, pentru că nu mai este cotă unică în România de ani de zile, avem şi 10% şi 16% şi 0% la IT şi impozit specific şi TVA de 19%, deci unde-i cota unică? Cota unică a dispărut din România. Ori faci o chestie unitară, o cotă unică la un nivel mai înalt, ori faci impozit progresiv. Dacă ne uităm la doctrina socialistă, spune clar şi s-a dovedit în ultimii trei ani, să luăm de la cei ce au mai mulţi abani şi să dăm la cei ce au mai puţini bani. Este o deducţie logică. Aş vrea să stiu de la politicieni, faţă în faţă cu macroeconomişti, cum vor închide bugetul. Singura variantă, în contextul recesiunii europene şi mondiale, să mărim impozitele sau să dăm afară oameni. Este o ecuaţie cu un final cunoscut, minus 3% deficit bugetar, pentru că nu putem mai mult”, a explicat Anastasiu.

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici declara în luna august că o reducere cu cel puţin 20% a personalului din administraţie ar eficientiza sistemul public. Ministrul spune că pentru o astfel de măsură ar trebui un pact politic, cu elemente clar stabilite, care să prevadă că România nu poate depăşi un anume număr de personal administrativ, sau alocarea unui anumit procent din PIB, indiferent de partidul sau partidele care se află la guvernare.

În instituţiile şi autorităţile publice erau angajaţi în aprilie 2019 1,234 milioane persoane, din care 795.000 în administraţia publică centrală, din care 597.000 de persoane în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat.

