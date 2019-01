În perspectiva preşedinţiei rotative a României, Salonul Oficial al Aeroportului Internaţional „Henri Coandă” (Otopeni) a fost renovat, în perioada octombrie – noiembrie 2018, investiţia fiind de 150.000 de euro, potrivit reprezentanţilor Companiei Naţionale de Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

Renovarea a inclus lucrări de modernizare în interior şi exterior, precum şi schimbarea grupurilor sanitare, la care s-a adăugat schimbarea mobilierului şi a altor decoraţiuni interioare. În plus, au fost create fluxuri separate pentru VIP în terminalele de pasageri pentru delegaţiile care vor veni în Bucureşti, în următoarele şase luni.

„A fost nevoie de o renovare a Salonului oficial de la Henri Coandă, inclusiv de înlocuirea mobilierului uzat, a uşilor, a obiectelor sanitare etc., pentru că ne adresăm unor clienţi din categoria VVIP (n.red. - very very important person, considerate de nivel zero), iar la acest nivel imaginea contează. Şi aici vorbim de imaginea României. Pentru delegaţiile VIP care nu utilizează Salonul oficial, au fost create fluxuri dedicate, atât pe sosiri, cât şi pe plecări, în terminalul de pasageri. Astfel, activitatea curentă a aeroportului nu va fi afectată, şi nici progamul oficialilor europeni”, a precizat, pentru Mediafax, Valentin Iordache, purtătorul de cuvânt al CNAB.

Oficialul Companiei de Aeroporturi a menţionat că acest salon nu a mai fost renovat de peste 15 ani, astfel că era necesară o schimbare.

Pe lângă renovare, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a adăugat în salon elemente distincte referitoare la Centenarul Marii Uniri.

În plus, personalul aeroporturilor Otopeni şi Băneasa a fost suplimentat cu 20 de agenţi de protocol, care sunt angajaţi pe durata celor şase luni, între ianuarie şi iunie 2019, inclusiv. Aceştia trebuie să însoţească delegaţiile, să le preia de la avion, le acorde asistenţă în saloanele VIP etc.

Mai exact, toţi agenţii de protocol de pe cele două aeroporturi vor avea aceleaşi atribuţii în această perioadă, dar pentru a face faţă solicitărilor numărul lor a fost suplimentat.

Delegaţiile din ţările Uniunii Europene (UE) care vor veni cu această ocazie, preşedinţia rotativă, vor folosi atât aeronave oficiale, cât şi curse de linie, dar la acestea pot fi adăugate aeronave private (închiriate), potrivit purtătorului de cuvânt al CNAB.

