Preţurile la apartamente, în creştere: Indicele Imobiliare.ro, la 1.239 de euro pe metru pătrat util

Pe tot parcursul anului trecut, Indicele Imobiliare.ro a consemnat un avans de 6,4% al preţurilor, la finele lui decembrie 2018, suma medie solicitată pentru apartamentele noi şi vechi disponibile spre vânzare la nivel naţional ajungând la o valoare de 1.239 de euro pe metru pătrat util.

În schimb, Indicele Imobiliare.ro, anunţat marţi, arată o scădere cu 0,2% faţă de luna precedentă.

Spre comparaţie, preţurile apartamentelor au consemnat o marjă de creştere de aproape 11% în 2017 şi, respectiv, de 10,4% în 2016.

„Tendinţa de temperare a ritmului scumpirilor este, aşadar, cât se poate de evidentă, iar acest fapt reprezintă, desigur, un semn clar şi pozitiv al stabilizării pieţei, având în vedere că un ritm de creştere de 10% pe an este dificil de susţinut pe termen mediu şi lung”, au anunţat reprezentanţii Imobiliare.ro.

Daniel Crainic, director marketing Imobiliare.ro, a subliniat că anul 2018 pare a fi cel mai echilibrat an pe care l-a cunoscut piaţa imobiliară locală.

„Chiar şi în Cluj, avem o creştere de puţin peste 6%, care se înscrie în trendul anual naţional. Cu o evoluţie de +6% pe an şi o cerere stabilă, piaţa arată bine per ansamblul ei. Ne aşteptăm la un 2019 în care preţurile vor oscila destul de puţin în jurul valorii actuale. Tot în acest an vom vedea cu adevărat primele livrări de apartamente de generaţie nouă, post-criză, în toate oraşele mari din ţară. Este de aşteptat ca apetitul cumpărătorilor să crească pentru segmentul nou, în aceste condiţii”, a explicat Crainic.

În Bucureşti, pretenţiile vânzătorilor au ajuns, la finele lui decembrie 2018, la o valoare de 1.335 de euro pe metru pătrat util, în creştere cu 0,5% faţă de luna precedentă şi un avans de 6% în ultimele 12 luni. Locuinţele din blocurile vechi se situau, la finele anului trecut, la o valoare de 1.232 de euro pe metru pătrat util, în creştere cu 3,8% faţă de decembrie 2017. Pe de altă parte, apartamentele noi au ajuns, în ultima lună a anului, la un nivel de preţ de 1.412 euro pe metru pătrat util, ceea ce marchează un avans de 8,1% la 12 luni.

În Braşov, apartamentele costau, în medie, 1.102 euro pe metru pătrat la sfârşitul lui decembrie, în creştere cu 1,9% faţă de noiembrie şi, respectiv, cu 9,4% faţă de perioada similară a anului precedent. Astfel, dintre marile centre regionale analizate, oraşul de la Poalele Tâmpei se situează pe primul loc în clasamentul creşterilor anuale de preţ la apartamente. Unităţile locative vechi au ajuns la o valoare medie de listare de 1.082 de euro pe metru pătrat util, după un avans anual de 7%, iar cele noi au consemnat o creştere mai substanţială, de 16,2%, la 1.155 de euro pe metru pătrat.

Dacă anii trecuţi a ţinut capul de afiş în materie de scumpiri pe segmentul rezidenţial, anul trecut, ritmul de creştere a preţurilor s-a temperat în Cluj-Napoca, în concordanţă cu trendul resimţit la nivel naţional. Astfel, Indicele Imobiliare.ro a ajuns aici la o valoare de 1.555 de euro pe metru pătrat util la finele lunii decembrie, în scădere cu 0,1% faţă de noiembrie şi în creştere cu 6,7% faţă de perioada similară a anului anterior. Apartamentele vechi din oraş au ajuns la o valoare de 1.593 de euro pe metru pătrat, ceea ce echivalează cu un plus de 5,7% la 12 luni, iar locuinţele nou-construite au crescut cu 8,4%, la 1.516 euro pe metru pătrat.

În Constanţa, suma medie solicitată pentru un apartament a scăzut cu 1,4% în decembrie şi a crescut cu 2%, în ultimele 12 luni, la 1.117 euro pe metru pătrat util. Astfel, Constanţa este centrul regional cu cea mai mică marjă anuală de creştere a preţurilor, ilustrând cel mai bine tendinţa de stabilizare a pieţei. Apartamentele vechi din oraş se situau la un nivel de preţ de 1.123 de euro pe metru pătrat util la finele lui decembrie, în creştere cu doar 3% faţă de perioada similară a anului anterior. Locuinţele noi din oraş sunt mai ieftine acum decât în urmă cu un an, în condiţiile în care preţurile acestora au consemnat un recul de 1% pe tot parcursul lui 2018, la 1.100 euro pe metru pătrat util.

La Iaşi, Indicele Imobiliare.ro a consemnat o creştere uşoară, de 0,2%, în decembrie 2018 faţă de noiembrie şi respectiv un avans de 3,7% faţă de decembrie 2017, la 1.010 euro pe metru pătrat util. În ultimele 12 luni, apartamentele din blocurile vechi s-au apreciat cu aproximativ 6%, la 996 de euro pe metru pătrat util, iar cele noi au crescut cu 2,4%, la 1.018 euro pe metru pătrat.

În Timişoara, aşteptările vânzătorilor de apartamente s-au diminuat cu 0,4% în decembrie 2018, iar la 12 luni, s-au majorat cu 4,8%, la 1.207 euro pe metru pătrat util. La un preţ mediu de 1.213 euro pe metru pătrat, apartamentele vechi din oraş sunt, în prezent, cu 4,9% mai scumpe decât în urmă cu 12 luni, iar apartamentele din cadrul noilor ansambluri rezidenţiale s-au apreciat, în ultimul an, cu 3,8%, la 1.187 de euro pe metru pătrat util.

