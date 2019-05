Primele efecte ale OUG: În trafic au ieşit cu 25% mai puţini şoferi Uber, Bolt şi Clever/ Poliţiştii au aplicat deja amenzi/ Ministrul Transporturilor: Îi sfătuiesc pe cei amendaţi să conteste în instanţă

Joi, în prima zi după intrarea în vigoare a modificărilor la legea taximetriei, au ieşit în trafic cu 25% mai puţini şoferi Uber, Bolt şi Clever decât într-o zi normală, iar timpii de aşteptare au crescut cu circa 10 minute, au declarat pentru MEDIAFAX surse din cadrul companiilor de ride-sharing. Sursele citate nu au putut preciza dacă au fost controale sau amenzi în această primă zi. De cealaltă parte, Brigada Rutieră precizează că unii şoferi au fost amendaţi.

Companiile de ride-sharing şi-au declarat disponibilitatea de a susţine financiar şi juridic şoferii care vor avea dificultăţi.

Şoferii au fost rugaţi să semnalizeze eventualele abuzuri, conform anunţurilor emise de companii.

Oficiali guvernamentali au anunţat că Guvernul lucrează la un act normativ care să reglementeze activitatea de ride-sharing, în contextul în care OUG care a modificat legea taximetriei care a intrat joi în vigoare nu are prevederi clare pentru acestea.

Amenzi pentru mai mulţi şoferi Uber

Poliţiştii rutieri au amendat, joi, cu câte 1.000 de lei patru şoferi de Uber care transportau clienţi, trei dintre aceştia fiind lăsaţi, de asemenea, fără certificatul de înmatriculare şi fără plăcuţe pentru o perioadă de 6 luni, informează Brigada Rutieră.

În cursul zilei de joi, poliţiştii rutieri au sancţionat 4 şoferi de Uber pentru nerespectarea prevederilor Legii 38/2003 privind transportul în regim taxi sau de închiriere.

Potrivit Brigăzii Rutiere, fiecare dintre cei patru au primit 1.000 lei amendă:

„- 1 conducător auto în vârstă de 34 de ani care efectua transport public de persoane contra cost în regim de închiriere, transportând clientul pe raza Mun. Bucureşti, deşi este autorizat să efectueze acest tip de transport pe raza altei localităţi din jud. Ilfov, sancţiune prevazută de art. 52 alin (2), lit. v şi sancţionată de art. 55 pct. 3), lit. a din Legea 38/2003 privind transportul în regim taxi sau de închiriere.

- 3 conducători auto au fost sancţionati pentru efectuarea transportului public de persoane contra cost în regim de închiriere, fără a deţine autorizaţie taxi valabilă sau copie conformă pentru transportul de persoane în regim de închiriere, sancţiune prevazută de art. 7 alin (2) şi sancţionată de art. 55 pct. 3), lit. h din Legea 38/2003 privind transportul în regim taxi sau de închiriere”, informează sursa citată.

Potrivit Brigăzii Rutiere, în cazul ultimilor trei şoferi, ca măsură complementară, s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a maşinii pentru o perioadă de 6 luni, prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.

Modificările operate de Executiv la Legea taximetriei, adoptate ca urmare a protestelor taximetriştilor, au intrat în vigoare joi. Executivul a adoptat pe 29 martie ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Legii 38/2003 care reglementează transportul în regim de taxi şi de închiriere, printre altele eliminând din lege expresia "în mod repetat".

Decizia venea ca urmare a protestelor repetate ale taximetriştilor, care s-au strâns în faţa Guvernului cerând să fie reglementată activitatea de ridesharing. Protestatarii acuzau că în România ar fi peste 100.000 de persoane neautorizate care practică ride-sharing.

Aşadar, în urma modificărilor, a fost eliminată sintagma „în mod repetat” din Legea 38/2003, astfel încât „sancţiunea să fie aplicabilă atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice pentru efectuarea de transport public în mod ilegal”.

Potrivit datelor apărute în spaţiul publlic, zeci de mii de şoferi folosesc aplicaţiile online de ride-sharing, iar numărul clienţilor se ridică la aproximativ două milioane.

ALDE cere Guvernului să reglementeze serviciile de tip Uber

ALDE a cerut joi Guvernului trebuie să reglementeze serviciile de tip Uber, susţinând că „ridesharing-ul şi taximetria nu trebuie să fie conflictuale sau să intre în conflict, ci să se completeze”.

„Interesul cetăţeanului înainte de toate. Noi credem că ridesharing-ul şi taximetria nu trebuie să fie conflictuale sau să intre în conflict, ci să se completeze. Cu cât mai mare competiţia între servicii, cu atât avantajul nu poate fi decât al cetăţeanului. Prin urmare, Guvernul trebuie să găsească o formulă în care cele două să fie complementare într-o competiţie corectă, din care să câştige în primul rând cetăţeanul”, se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a ALDE.

Potrivit sursei citate, şoferii de la #uber trebuie să fie atestaţi.

„De la #uber aşteptăm garanţii că au şoferi atestaţi şi că viaţa noastră este în siguranţă în mâinile lor. De la #taximetria clasică aşteptăm să aibă acelaşi fel de răspuns rapid la observaţiile noastre privitoare la şoferi, maşină, cursă, iar cei care nu rezistă la o relaţie bună cu clientul să fie obligaţi rapid să respecte regulile pe care singuri şi le-au fixat. Însă nici unii, nici alţii nu trebuie să uite că pe client, fie al taximetriei clasice, fie al UBER, îl interesează mai puţin ce scrie pe plăcuţa de pe maşină şi îl interesează în primul rând siguranţa, confortul şi respectul”, se mai arată în postarea ALDE.

Îndemnul lui Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, i-a sfătuit joi pe şoferii Uber care au fost amendaţi joi, după intrarea în vigoare a OUG care modifică Legea taximetriei, să conteste în instanţă sancţiunile, susţinând că aceştia nu pot fi consideraţi ”piraţi”.

„Eu îi sfătuiesc pe şoferii care au luat amendă azi să se ducă să conteste în instanţă. Şi eu am fost amendat de poliţie şi m-am dus şi am contestat când am considerat că mi s-a făcut o nedreptate”, a declarat Răzvan Cuc.

El a susţinut că OUG 21/2019 nu a fost adoptată împotriva serviciilor de tip Uber.

„Ce am reglementat noi până-n acest moment nu interzice Uber să funcţioneze pe piaţă. Deci asta este un subiect folosit de anumiţi oameni în campania electorală doar pentru a veni cu un subiect în presă. (...) Problema acestor platforme trenează de vreo cinci ani. (...) Ordonanţa care fost... Văd că toată lumea spune că am interzis Uber. Nu, noi am dat o ordonanţă care vine să combată pirateria. Eu, din câte ştiu, piraterie înseamnă când transporţi persoane şi nu declari acele sume. Eu ştiu că la uber se face plata online. Deci nu sunt piraţi”, a mai spus ministrul Transporturilor.

Modificările operate de Executiv la Legea taximetriei, adoptate ca urmare a protestelor taximetriştilor, au intrat în vigoare joi. Reprezentanţii Uber şi Taxify au anunţat că aplicaţiile nu pot fi închise, dar va rămâne la latitudinea şoferilor dacă mai ies sau nu pe traseu. Executivul a adoptat pe 29 martie ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Legii 38/2003 care reglementează transportul în regim de taxi şi de închiriere.

Vicepremierul Daniel Suciu a anunţat, miercuri, că Guvernul lucrează la un act normativ care să reglementeze activitatea de ride-sharing, în contextul în care OUG care a modificat legea taximetriei care intră joi în vigoare nu are prevederi clare pentru Uber şi Taxify.

