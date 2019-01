Primul smartphone din lume fără butoane fizice, „breton” şi orificii a fost lansat. Cât costă şi ce caracteristici tehnice are

Producătorii chinezi continuă să ia prin surprindere piaţa smartphone lansând produse cu design mult mai îndrăzneţ decât brandurile consacrate, transmite Go4it.

După ce anul trecut am privit cu uimire către VIVO NEX S, primul smartphone cu design all-screen şi cameră foto retractabilă, acum este rândul celor de la MEIZU să agite apele dezvăluind un smartphone complet lipsit de butoane şi conectori.

Cu nume sugestiv, Meizu Zero vine într-o carcasă perfect etanşă, neîntreruptă de butoane laterale, port USB sau tăviţă pentru cartele SIM. În locul unui notch sau a unui display perforat, Meizu Zero foloseşte un design puţin învechit, cu benzi negre deasupra şi sub display. Ecranul AMOLED măsoară 5,99” şi are margini curbate pe lateral, la fel ca telefoanele Samsung de generaţie recentă.

Fără orificii pentru casca audio Meizu Zero redă sunetul direct prin sticla ecranului, transformată în difuzor cu ajutorul unui inductor piezoelectric lipit la partea din spate.

Citeşte continuarea...

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.