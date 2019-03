În serele din judeţul Galaţi au apărut primii castraveţi din acest an, dar producătorii se declară nemulţumiţi, deoarece preţurile nu sunt cele pe care le-au dorit, iar agricultorii se tem că vor înregistra pierderi.

În plus, nopţile rămân friguroase, ceea ce îi obligă pe legumicultori să investească în lemne de foc.

Fermierii din zona Matca au ieşit pe piaţă cu primii castraveţi. Deşi se aşteptau să vândă la preţ de trufanda, legumicultorii spun că vânzările merg prost din cauza preţurilor. Producătorii încearcă să ţină de preţ în timp ce intermediarii refuză să cumpere la tarif de trufanda. De aceea, pe piaţă se adună cantităţi de castraveţi, iar preţurile se schimbă de la o zi la alta. Dacă la începutul săptămânii preţul castraveţilor era 8 lei/kg, joi legumele se vindeau cu 4,5 lei/kg.

La o producţie de 25 de tone de castraveţi.

Sorin Dragomir este unul dintre legumiculorii din Matca, iar anul acesta se aşteaptă la o producţie de 25 de tone de castraveţi. El se teme că preţurile mici îi vor da planurile peste cap. În plus, nopţile sunt friguroase, aşa că agricultorii sunt nevoiţi să încălzească serele, ceea ce creşte costul de producţie.

„Aceştia sunt primii castraveţi obţinuţi anul acesta. Trufanda românească, din solariile noastre.Legumele nu au fost niciodată stropite, am folosit doar îngrăşământ natural. Sunt produse naturale, nu ca cele din import. Din păcate preţul este sub aşteptări. Facem foarte mult foc în sere din cauză că noaptea este foarte frig şi umezeală. Nu putem risca să pierdem acum recolta. Castraveţii au

nevoie de multă căldură, iar vremea de afară nu ne ajută”, spune legumicultorul Sorin Dragomir.

Legumicultorii care ţin focul aprins în permanenţă consumă mii de lei doar pentru achiziţionarea rumeguşului şi a lemnelor. Totuşi, agricultorii nu au ce face deoarece pentru cei mai mulţi dintre ei legumele reprezintă principala sursă de venit. Ei îşi vând produsele în piaţa din Matca, locul în care ajung tiruri din toată ţara.

„Deocamdată merg mai prost pentru ca nu se caută. Comercianţii spun că e scump, noi nu putem mai ieftin pentru că am consumat şi lemne, rumeguş. Dacă nu sunt cumpăratori trebuie să coborâm preţul pentru că e marfa perisabilă, se strică. Eu am venit la piaţă cu câţiva saci de castraveţi. Este ora 12.00 şi nu am reuşit să vând nimic. Vin, se uită şi pleacă. Vor mai ieftin. Trufandale, dar degeaba. Preţurile sunt foarte mici. De la 8 lei la 4, 5 lei kilogramul de castraveţi şi tot o să scadă. În piaţă, intermediarii vin dar caută marfă ieftină”, se plânge producătorul gălăţean Ion Popovici.

Regiunea Matca din judeţul Galaţi este cel mai mare bazin legumicol din ţară. În zonă sunt peste 4.000 de producători, care cultivă legume pe 1.000 de hectare de sere şi pe 2.000 de hectare în câmp.

