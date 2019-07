Producător de lactate, cifră de afaceri în creştere: A fost cel mai bun an din ultimii zece/ Fermele din Ardeal, singura noastră sursă de lapte | FOTO

FrieslandCampina România, unul dintre cei mai mari cinci producători locali de lactate, a avut în 2018 o cifră de afaceri de 416,8 milioane de lei, în creştere cu 8% faţă de anul precedent.

FrieslandCampina România, unul dintre cei mai mari cinci producători locali de lactate, a avut în 2018 o cifră de afaceri de 416,8 milioane de lei, în creştere cu 8% faţă de anul precedent. În mare parte evoluţia a fost determinată de creşterea gamei ecologice Napolact Bio şi a celorlalte inovaţii.

“2018 a fost un an record pentru Napolact, a fost cel mai bun an din ultimii zece. Anul trecut am lansat iaurturile cu fructe din gama Napolact BIO. Ne dorim şi anul acesta să surprindem consumatorul cu reţete simple şi autentice. Astfel, am lansat Napolact 'Iaurt Cremos de-al nostru', un produs cu reţetă autentic românească, cu o textură similară cu a iaurtului grecesc”, a declarat Răzvan Orbulescu, director de marketing FrieslandCampina România.

Brandul Napolact a generat peste 75% din vânzările FrieslandCampina România în 2018. FrieslandCampina România lucrează cu peste 1.000 de ferme, circa 400 fiind certificate ecologic.

Compania a investit în perioada 2017-2018 peste 300.000 de euro în proiecte şi programe menite să ajute fermierii din Ardeal să dezvolte un model de business sustenabil.

“Fermele din Ardeal sunt singura noastră sursă de lapte pentru produsele Napolact. Prin urmare, parteneriatele pe care le-am dezvoltat cu fermierii sunt esenţiale pentru noi”, spune Cornel Cărămizaru, Director General FrieslandCampina România.

În anul 2018 acţionarul principal FrieslandCampina Group a realizat o infuzie de capital de 20 de milioane de euro, acestei investiţii adaugându-se suma de 1,5 milioane euro pentru creşterea capacităţii de producţie, programe adresate fermierilor şi dezvoltării de noi produse.

FrieslandCampina România face parte din compania olandeză Royal FrieslandCampina, organizaţie aflată în topul celor mai mari producători mondiali de lactate.

FrieslandCampina este prezentă pe piaţa din România cu brandurile Napolact, Frico, Milli, Oke şi Dots şi oferă o gamă largă de produse: lapte de consum, iaurt, brânză, unt şi gustări pe bază de lapte.

