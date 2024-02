Producătorii de zahăr se plâng că importurile ieftine din Ucraina le afectează activitatea. Fabrica de Zahăr Luduş acuză Lidl

Deşi legea limitează importurile de zahăr din Ucraina, în marile magazine din ţara noastră ajung în continuare cantităţi importante de zahăr din ţara vecină, la preţ de dumping, spun producătorii locali şi cultivatorii de sfeclă.

Aceştia solicită autorităţilor să le vină în sprijin, acuzând concurenţă neloială din partea producătorilor din Ucraina.

Fabrica de Zahăr Luduş a transmis o notă către Guvern prin care acuză Lidl, cel mai mare retailer alimentar din România, că i-ar fi preluat mai puţină marfă decât fusese stabilit, scrie gandul.ro.

În acelaşi timp, Lidl ar avea la ofertă zahăr sub 4 lei, cam tot atât cât ar fi costat producţia unui kilogram de zahăr românesc.

Cultivatorii de sfeclă de zahăr şi reprezentanţii fabricii de zahăr Luduş, singurul producător de zahăr cu acţionariat autohton din România, atrag atenţia că legislaţia prin care s-a institut un mecanism de limitare a importurilor de zahăr din Ucraina nu îşi atinge scopul. Situaţia poate aduce prejudicii importante fermierilor şi procesatorilor care sunt astfel puşi în faţa unei concurenţe neloiale, spun cultivatorii.

Marfa ajunge la noi via Bulgaria

Marfa de provenienţă din Ucraina ar ajunge în ţară via Bulgaria, importatorii eludând astfel legea potrivit căreia zahărul din trestie sau din sfeclă şi zaharoză chimic pură, în stare solidă, pot fi importate din Ucraina numai pe baza unui acord pentru punerea în liberă circulaţie şi utilizarea în/pe teritoriul României emis operatorilor economici cu sediul social şi punctul/punctele de lucru pe teritoriul României, care desfăşoară activităţi în fabricarea zahărului.

Producătorii spun că Lidl a redus cantitatea cumpărată de la singura fabrică de zahăr din ţară. Aceasta pentru că preţul cerut de fabrica Luduş ar fi mai mare decât oferta de la alţi distribuitori.

Potrivit catalogului Lidl cu oferta comercială valabilă în perioada 12-18.02.2024, retailerul va comercializa în perioada următoare, în cadrul unei campanii promoţionale, zahăr sub brandul Delmario la 3,99 de lei, un preţ cu mult sub cel al pieţei. Produsul, distribuit de SC Wholesale Beverage SRL, o societate cu activitate principală „activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management” şi sediul în Mizil, este din sfeclă de zahăr şi are provenienţă non-UE.

„Produsul la care faceţi referire nu este produs marcă proprie Lidl şi a făcut parte din oferta noastră in – and -out. Aşa cum ştiţi, Lidl România are un model de business bazat pe un sortiment permanent (produse care sunt mereu disponibile la raft), şi produse in-and-out care se găsesc la raft o perioadă limitată. Pentru mai multe detalii despre zahărul Delmario, vă rugăm să luaţi legătura cu furnizorul / procesatorul care îl deţine în portofoliu”, au transmis oficialii Lidl .

Fabrica de zahăr Luduş a produs anul trecut 24.000 tone de zahăr, iar pentru acest an procesatorul a semnat deja contracte cu fermierii români pentru 7.300 de hectare, dublu faţă de anul trecut şi suficient pentru a acoperi 92% din capacitatea de producţie a fabricii.