Berea, fabricată cu pasiune şi savurată de milioane de europeni: Pe ce poziţie se află România în topul producţiei de bere în UE

Ştiu că îţi place să bei bere. Dar tu ştii că suntem pe locul opt în UE la producţia de bere? În 2019 Uniunea Europeană a produs peste 34 de miliarde de litri de bere cu alcool, unde Germania a fost producător de top, conform datelor Eurostat. Şi pe când alţii o beau, ceilalţi o fabrică de ani buni şi încă se bucură de puţinii clienţi care le mai trec pragul în perioada pandemiei.

„Berea este o reţetă proprie, este o bere artizanală, făcută după o reţetă germană. Procesul tehnologic durează cam o lună de zile, de la începerea producerii berii, până la comercializare. De obicei, cea blondă e cea mai uzuală, cea mai întâlnită. Cea blondă de aici este puţin mai dulce faţă de berile normale. Toate au acelaşi preţ, 13 lei”, explică Andrei Măncilă, operator berar.

„Lager. O bere fermentată jos, la o temperatură de sub 12 grade. Are un adaos de hamei destul de mic, doar pe amăreală. Pentru mine stilul ăsta de bere e cel mai bun. S-a mărit pofta de a bea acasă. Consumul de bere acasă, mai ales în perioada martie-aprilie-mai, în perioada în care am stat toţi acasă, a crescut”, consideră un bărbat.