Programul IMM Invest a depăşit 10 miliarde de lei în două luni

“Soldul creditelor acordate de tot sistemul bancar sectorului IMM şi companiilor a crescut in ultimii 12 ani, cu 40 mld lei, de la 77 mld lei în 2007 la 117 mld lei în 2019, media de crestere lunara ajungând la 0,3 mld lei. Prin facilitatile aduse de IMM Invest s-au acordat finanţări de 10,2 mld. lei in aproximativ două luni, ceea ce inseamna o crestere de 34 de ori peste media lunara din ultimul deceniu”, spune Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM.

El apreciază ca nivelul creditelor prin IMM Invest reprezintă 11% din stocul total de credite în lei pentru companii, adăugând că anul trecut, rata lunară de creştere a stocului de credite pentru companii era de aproximativ un miliard de lei pe lună.

“Planul National de Investitii si Relansare Economica este un plan de investitii care are ca obiectiv inlocuirea masurilor de subventionare cu cele de stimulare. (…) Mai este nevoie de o masura pentru a completa tabloul: deblocarea accesului la creditul comercial - obtinerea de produse/servicii cu plata la termen, principalul canal de finantare al firmelor din România”.

Programul de sustinere a întreprinderilor mici si mijlocii IMM Invest se află la cea de-a patra faza de implementare, cea a acordarii ajutorului de stat, care va asigura zero costuri de finantare pentru aplicantii programului. Aceasta subventie consta in garantarea împrumuturilor accesate prin program, precum si a platii sumelor cuvenite din cumulul comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite.

În acest moment, pe platforma programului sunt inregistrate 65.342 de IMM-uri, cu un volum total subscris de peste 85 mld. lei, din care aproximativ 60 mld. lei reprezinta solicitari pentru credite de investitii, iar peste 25 mld. lei sunt solicitari pentru credite capital de lucru, arată datele de la FNGCIMM.

Instituţia spune că în perioada imediat următoare va operationaliza un nou program guvernamental, IMM Leasing de Echipamente şi Utilaje, cu avans zero de finanţare. Valoarea maximă a finanţării este de 5 milioane de lei pe beneficiar şi isi propune stimularea accesarii finantarilor de tip leasing, in vederea achizitionarii de active noi sau second-hand pentru desfasurarea activitatii companiilor, in special a celor care au nevoie de transfer de tehnologie in procesele de productie si asigurarea fluxurilor financiare necesare acestora prin operatiuni specifice de sell-and-lease-back.