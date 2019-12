Proiectul pentru BUGET 2020, publicat de Ministerul Finanţelor: Deficitul ajunge la 3,59% din PIB. De unde se taie şi cine primeşte mai mulţi bani

Veniturile bugetului de stat prevăzute pentru 2020 sunt de 360,149 miliarde de lei, reprezentând 31,89% din PIB, iar cheltuielile sunt estimate la 400,694 miliarde de lei - 35,48% din PIB, conform proiectului legii bugetului de stat pentru 2020 pus în dezbatere publică de Ministerul Finanţelor.

Proiectul de buget pe anul 2020 este construit pe o creştere economică de 4,1%, un deficit bugetar de 3,59% şi o rată medie a inflaţiei de 3,1%. Deficitul bugetar este 3,59% din PIB, adică 40,545 miliarde de lei, iar deficitul ESA 3,58% din PIB.

Deficitul de cont curent este prognozat la 10,6 miliarde de euro în anul 2020, cu o pondere în PIB în scădere faţă de anul precedent, respectiv de 4,5%, cu un deficit al balanţei de bunuri de 7,7% din PIB.

Produsul intern brut în preţuri curente este estimat la 1.129,2 miliarde de lei, în creştere faţă de 1.040,8 miliarde de lei în 2019.

Cheltuielile cu investiţiile cresc la 50,7 miliarde lei faţă de 44,4 miliarde de lei în acest an, cheltuielile de personal sunt de 109,2 miliarde lei, cu un plus de 6,8 miliarde de lei (6,6%) faţă de 2019. Cheltuielile cu bunuri şi servicii sunt de 50,9 miliarde de lei, cu un plus de 1,7 miliarde lei.

Cheltuielile cu asistenţa socială sunt de 131,2 miliarde de lei, mai mari cu 14,5%.

La capitolul venituri, contribuţiile de asigurări sociale asigură 34,4% din total, urmate de TVA - 20,2% şi accize - 9,3 %, precum şi sumele primite de la UE - 8,1 % din total.

Veniturile de 360 miliarde lei cresc cu 10,3%, cea mai mare parte din veniturilor din asigurări sociale de stat. urmate de TVA cu o creştere de aproape 10% (6,5 miliarde de lei), impozitul pe venit (14%) şi pe profit (9%). La accize creşterea este d e8%, iar la capitolul alte venituri fiscale plusul este de 5,3 miliarde de lei.

Bugetul asigurărilor sociale de stat creşte la 87,5 miliarde de lei, de la 70,9 miliarde lei, Bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 1,9 miliarde mlei, de la 1,7 miliarde lei, bugetul fondului pentru asigurări sociale de sănătate scade uşor de la 41,9 miliarde lei la 41,041 miliarde lei.

Bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale este de 82,7 miliarde lei, la fel ca în acest an.

De la bugetul de stat, sumele alocate pentru instituţii sunt următoarele: Ministerul Apărării - 21,1 miliarde lei, cresc de la 17,9 miliarde lei în 2019, Ministerul Transporturilor - 11,8 miliarde lei, de la 11,4 miliarde lei, Ministerul Agriculturii - 18,2 miliarde lei, de la 21,3 miliarde lei în 2019, Ministerul Justiţiei - 4,8 miliarde lei (4,6 miliarde lei), Ministerul Muncii - 41,9 miliarde lei (31,5 miliarde lei), Ministerul Sănătăţii - 11,4 miliarde lei, în scădere de la 14,8 miliarde lei în 2019, Ministerul Educaţiei - 30,5 miliarde lei (29,4 miliarde lei), Ministerul Culturii - 898,6 milioane lei (823,8 milioane lei).

Pentru Preşedinţie bugetul alocă 59,3 milioane lei, în creştere uşoară de la 57,8 milioane lei în acest an, pentru Senat - 200,8 milioane lei, de la 197,3 milioane lei în 2019, iar pentru Camera Deputaţilor - 437,6 milioane lei (410,6 milioane lei).

Serviciul de Informaţii Externe primeşte 320,2 milioane lei, o scădere de la 330,6 milioane lei în 2019, Serviciul de Protecţie şi Pază are alocate 272,7 milioane lei, mai mult faţă de cele 228,1 milioane lei şi 2019, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale - 630,3 milioane lei (594,5 milioane lei) iar suma alocată Serviciului Român de Informaţii de la buget creşte de la 2,6 miliarde lei, de la 2,4 miliarde lei.

Buget 2020: Bani mai mulţi la Muncă, Transporturi şi Apărare, mai puţini la Sănătate şi Agricultură

Ministerul Finanţelor Publice a publicat marţi bugetul pentru anul 2020 care prevede o ameliorare a ritmului de creştere a cheltuielilor bugetare de la creşteri de două cifre în ultimii ani la puţin peste 7%, ceea ce înseamnă că mai multe ministere au bugete diminuate.



Cine primeşte mai mulţi bani

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale primeşte în 2020 de la bugetul de stat 41,9 miliarde de lei faţă de 31,5 miliarde de lei în 2019, mai mult cu 32,7%. 29,5 miliarde de lei reprezintă cheltuieli cu asistenţa socială, care include şi plata pensiilor, ce vor fi majorate cu 40% de la 1 septembrie 2020 cu un impact bugetar estimat pe respectivele trei luni pentru care se aplică majorarea de 8 miliarde de lei.

Bugetul Ministerului Educaţiei pentru anul 2020 este de 32,8 miliarde de lei, mai mare cu 2,5% faţă de execuţia din 2019 (29,4 miliarde de lei).

La Transporturi se alocă 11,8 miliarde de lei de la buget, cu 3,3% mai mult faţă de anul anterior, respectiv 11,4 miliarde de lei.

Ministerul Internelor primeşte cu peste 13,16% mai mult comparativ cu 2019, respectiv 20,19 miliarde de lei.

Bugetul Ministerului Apărării se majorează şi el cu 16,1%, cheltuielile bugetare pe 2020 fiind estimate la 21,1 miliarde de lei de la 17,9 miliarde de lei în 2019.

Ministerul Culturii primeşte cu 9,14% mai mult faţă de 2019, respectiv 0,94 miliarde de lei.

La Ministerul Justiţiei se suplimentează bugetul cu 4,7%, alocare fiind de 4,9 miliarde de lei.

Ministerul Fondurilor Europene are un buget pentru 2020 de 2,1 miliarde de lei, majorat cu 62%.

De unde se taie

Bugetul Ministerului Sănătăţii se reduce cu 22,8% faţă de 2019, la 11,48 miliarde de lei în 2020.

De la Ministerul Dezvoltării Rurale, redenumit Ministerul Lucrărilor Publice, se taie 42,2% faţă de anul anterior, bugetul fiind de 5,5 miliarde de lei. Bugetul pentru programele PNDL scad de la 6,94 miliarde de lei la 2,2 miliarde de lei în 2020.

Bugetul Ministerului Agriculturii pentru anul 2020 este de 18,33 miliarde de lei, mai mic cu 14,5% faţă de execuţia din 2019.

Ministerul Afacerilor Externe primeşte 1,04 miliarde de lei, buget redus cu 15% în comparaţie cu bugetul pentru anul acesta.

Bugetul pentru Ministerul de Finanţe este scăzut de asemenea cu 18,5% la 5,3 miliarde de lei.

Ministerul Economiei, Energiei, Mediului de Afaceri şi Turismului are un buget diminuat cu 36,9%, de 1,21 miliarde de lei.

Alocarea pentru Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor scade cu 60,5% la 1,19 miliarde de lei în 2020.

De asemenea, bugetul pentru Ministerul Public scade cu 2,5% la 1,37 miliarde de lei.

