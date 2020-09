Proprietarii de restaurante abia aşteaptă să îşi redeschidă afacerile: ”Nivelul de igienă este maxim, aşteptăm clienţii”

Proprietarii de terase şi restaurante aşteaptă cu nerăbdare să-şi redeschidă afacerile şi vor lua toate măsurile de protecţie. Cu mai puţini ospătari pe tură, clienţii sunt aşteptaţi într-un număr la fel de mare ca înainte de corona-criză.

”Igienizăm mesele. Ospătarii vor lucra cu măşti pe faţă, poate le facem un smiley face frumos pe faţă să vadă un zâmbet fiecare client în parte. Mănuşi în mâini. În partea din centrul restaurantului, cel mai probabil, o să luăm rezervări gen: o masă da, o masă nu”, a declarat Răzvan Şerban, directorul unui restaurant.

Mesele care nu pot fi folosite vor fi semnalate, iar unele vor avea distanţă între ele de 1,5 sau 2 m.

”Cu dorinţă ne-am pregătit de deschidere. Am făcut curăţenie, în primul rând, am dezinfectat tot. Am aranjat mesele în aşa fel încât să încercăm să păstrăm o distanţă de 1,5-2 m”, spune Dragoş Dumitrescu, proprietar de terasă şi restaurant.

La intrarea în restaurant vor fi amplasate dispensere cu dezinfectant, iar după fiecare client mesele vor fi curăţate cu soluţii pe bază de alcool. Angajaţilor li se va lua temperatura în fiecare zi.

În România bussines-ul sectorului HoReCa este estimat la 3 mld. de euro, iar din cauza crizei cauzate de COVID-19 sectorul va pierde 2,4 mld. de euro din acest total. În plus, din cei 400 de mii de angajaţi, 320 de mii vor fi concediaţi, conform Oranizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA).