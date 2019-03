Propunerile de modificare a OUG 114 | Membrii Asociaţiei Române a Băncilor, după întâlnirea cu ministrul de Finante: Este un produs complex, are şi o variantă de bonusare/ ROBOR este un punct nevralgic

Reprezentanţii Asociaţiei Române a Băncilor s-au întâlnit miercuri cu ministrul Finanţelor Eugeen Teodorovici, ocazie cu care au văzut forma completă a propunerii de modificare a OUG 114.

Florin Dănescu, preşedintele executiv al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), a declarat că în perioada următoare membrii asociaţiei vor analiza propunerea, evitând să se pronunţe asupra noii forme a actului normativ. „Este un produs complex, are şi o variantă de bonusare, şi o variantă de privire inversă vis-a-vis de creşterea intermedierii financiare, de marja dobânzii. Este complex, trebuie să ne facem temele înainte”, a spus Dănescu.

Preşedintele ARB a confimat că un element ia în calcul şi impozitatrea băncilor în funcţie de cota de piaţă, fără a oferi detalii. El a spus că ROBOR este un punct nevralgic, şi că asociaţia va face propuneri legate de indicator.

Vor urma discuţii şi asupra activelor care vor fi scoase din baza de calcul a taxei impuse de OUG 114.

Următoarea întâlnire va avea loc după ce ARB îşi va formula punctul de vedere, în cursul zilei de miercuri.

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, marţi seara, că taxa pe lăcomie pentru bănci va fi transformată în stimulentul pentru hărnicie. Ministrul Finaţelor a susţinut că mecanismul va fi atât de flexibil, încât unele bănci s-ar putea să nu o achite. „Acest mecanism care este foarte flexibil stimulează banca şi taxa care se pune pe o parte din activele financiare rămase ca fiind impozabile se poate duce către zero până la final de an, dacă băncile dovedesc că au finanţat companiile din România, persoanele fizice, titlurile de stat. Am pus zero (în buget - n.red.), pentru că eu nu pun taxă, am mai spus-o”, a detaliat Teodorovici.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.