Rata anuală a inflaţiei a accelerat la 3,8%. Preţuri în creştere la alimente

Preţurile de consum în luna noiembrie 2019 comparativ cu luna noiembrie 2018 au crescut cu 3,8%, astfel că rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 3,7%, arată datele publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Faţă de decembrie 2018, creşteri importante au fost înregistrate de preţul cartofilor, cu 20,6%, fructe şi conserve din fructe, cu 15,9%, tutun şi ţigări, cu 7,65%, carne şi preparate din carne, cu 5,8%. Combustibilii s-au scumpit cu 5,6%.

Evoluţia inflaţiei reprezintă o accelerare a creşterii preţurilor de consum faţă de octombrie, când inflaţia a revenit în ţinta BNR de 2,5% plus/minus 1%, la 3,4%.

"Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2018 – noiembrie 2019) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2017 – noiembrie 2018), calculată pe baza IPC, este 3,8%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este 3,8%", se precizează în comunicatul INS de miercuri.

Creşterea din noiembrie s-a făcut pe fondul majorării cu 4,9% a preţurilor la mărfurile alimentare, cu 2,83% a mărfurilor nealimentare şi cu 4,19% a serviciilor. Creşterile de preţuri sunt în raport cu noiembrie 2018.

Rata medie lunară a inflaţiei a fost, la 11 luni ale acestui an, de 0,3%, la fel ca în primele 11 luni din 2018, în condiţiile în care cea pentru mărfurile alimentare a fost de 0,4%, cea pentru mărfurile nealimentare de 0,3%% şi pentru servicii de 0,4%

Vineri, 8 noiembrie, guvernatorul Băncii Naţionale a României Mugur Isărescu a anunţat că este prognozată o rată anuală a inflaţiei de 3,8% pentru finalul acestui an, cu 0,4% sub prognoza din august, şi de 3,1% în decembrie 2020, cu 0,3 puncte procentuale sub prognoza precedent şi în intervalul ţintă al BNR de 2,5% plus/minus 1%.

