Răzvan Cuc ameninţă cu demiteri şi dă termen de o lună pentru finalizarea podului de pe Argeş la Autostrada Bucureşti – Piteşti

Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc s-a declarat dezamăgit de stadiul lucrărilor la podul de pe Argeş de pe A1 şi că a convocat, dumincă, comisia care se ocupă de acest obiectiv. Totodată Ministrul Transporturilor a precizat că lucrările la pod trebuie finalizate în maxim 30 de zile.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc şi directorul general CNAIR Narcis Neaga au verificat duminică stadiul lucrărilor de reparaţie a părţii carosabile pe podul de peste râul Argeş, de la km. 36 al autostrăzii A1 Bucureşti – Piteşti.

”Am strâns comisia aici, se întâlnesc, le-am dat termen, vin cu soluţia, constructorul are termenul lui nou şi să finalizeze ce au de făcut (...) Noi nu avem week-end în infrastructură. Singurul lucru care îi va susţine în funcţii, în perioada mandatului meu, va fi munca pe care o vor depune. Dacă cineva are impresia că are alte conexiuni sau alte relaţii sau că eu voi ceda la presiuni, se înşală amarnic: pleacă acasă toţi, indiferent de consecinţe. Dacă nu stau pe şantier şi nu fac ce le spunem noi (eu şi directorul general CNAIR Narcis Neaga) pleacă acasă. E simplu”, a spus Răzvan Cuc.

Răzvan Cucu se referă la directorul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Bucureşti Daniel Augustin Dinu.

Ministrul s-a referit şi la directorii de regionale ai CNAIR.

„CNAIR are câteva regionale care se ocupă de aceste autostrăzi. Unul dintre directorii care se ocupă de aceste regionale este domnul Dinu (...) Eu nu văd ca un director de DRDP să se ducă doar la birou, să bea o cafea la ora 9, să semneze actele pe care le are de semnat şi apoi pe la ora 14, pleacă acasă. Nu, ei trebuie să fie proactivi, să vină la domnul Neaga şi să spună: domnul Neaga vreau să vă cheltuiesc toţi banii anul acesta. Vreau să îmi mai daţi bani, vreau să încep modernizarea la autostradă. Asta trebuie să facă directorii. D-aia au un puhoi de oameni în subordine. Dacă nu îi pot coordona, atunci schimbăm directorii. Este foarte simplu. Acesta este testul directorului Dinu: are o lună să finalizeze podul. Nu îl finalizează, s-a terminat şi cu constructorul şi cu Dinu, cu toată lumea” a adăugat Răzvan Cuc.

