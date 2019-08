Reprezentanţii companiei de service Autocar cer insolvenţa City Insurance

Reprezentanţii companiei de service Autocar au depus o plângere către Autoritatea de Supraveghere Financiară şi au cerut plasarea în insolvenţă a companiei de asigurări, City Insurance. ASF a răspuns pentru MEDIAFAX că firma de asigurări este stabilă financiar.

“Firma de asigurări City Insurance are datorii de ordinul zecilor de milioane de euro către companiile de service auto deţinute de Autocar, iar reclamaţiile înaintate către ASF au trecut de 2000”, a declarat unul dintre avocaţii Autocar pentru MEDIAFAX. Acesta a mai acuzat ASF că încalcă legea prin neluarea de atitudine în acest caz. “ASF încalcă legea”, a declarat avocatul.

ASF a răspuns la solicitarea MEDIAFAX că firma de asigurări City Insurance este stabilă din punct de vedere financiar. “Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) supraveghează îndeaproape societatile de asigurare autorizate. In cazul in care sunt constatate disfunctionalitati in ceea ce priveste activitatea acestora sau respectarea cerintelor de capital, ASF dispune masurile prevazute de legislatia in vigoare, cum de altfel a si facut recent. Compania City Insurance este stabila din punct de vedere al indicatorilor de solvabilitate”, a comunicat ASF, luni.

Potrivit reprezentantului Autocar, compania City Group a mai trecut prin această situaţie acum doi ani, însă a evitat intrarea în insolvenţă după ce a declarat, în mod fals, că îşi va mări capitalul cu 50 de milioane de euro.

