Restaurantele şi alte categorii de localuri ar putea fi închise. Orban: Analizăm astfel de măsuri

Restaurantele, barurile şi alte categorii de localuri ar putea fi închise, odată cu instituirea stării de urgenţă. Pemierul Ludovic Orban anunţă că o astfel de decizie este în analiză.

„Restaurante, baruri şi alte categorii de localuri. Sunt în analiză astfel de mpsuri. Noi am avut o gradualitate în ceea ce priveşte impunerea de mpsuri. Dacă în primă fază am interzis manifestările de peste 1000 de persoane, ulterior am coborât la interzicerea manifestărilor de peste 100 de persoane.În momentul în care va fi necesar putem lua şi astfel de decizii. Sunt în curs de analiză astfel de decizii”, a spus Ludovic Orban, în cadrul unei videoconferinţe de presă.

Klaus Iohannis a anunţat că va decreta stare de urgenţă în România, începând de luni, în contextul generat de criza epidemiei de coronavirus. Numărul cazurilor de infecţii cu Covid-19 în ţară a ajuns la 139.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.