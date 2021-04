"Revoluţia fiscală" a lui Joe Biden. Preşedintele SUA vrea taxe pentru multinaţionale în funcţie de vânzările din fiecare ţară

Biden dă peste cap calculele multinaţionalelor. Preşedintele SUA cere să plătească taxe guvernelor naţionale, în funcţie vânzările din fiecare ţară. Totul face parte dintr-o propunere ambiţioasă de impozit minim global.

Administraţia Biden a propus un nou model pentru taxarea corporaţiilor multinaţionale, care ar forţa cele mai mari companii din lume să plătească impozite guvernelor naţionale în funcţie de vânzările pe care le au în fiecare ţară, ca parte a unui plan complex care implică şi introducerea unei cote minime de impozitare la nivel global, potrivit FT, citat de ZF.

Secretarul american al Trezoreriei a precizat că Administraţia Joseph Biden vrea să pună capăt "cursei" impozitelor corporative pe plan mondial prin colaborarea cu alte ţări din cadrul Grupului naţiunilor dezvoltate şi emergente G20 pentru un acord asupra unei cote minime de impozitare la nivel mondial. Discursul secretarului american al Trezoreriei intervine în contextul reuniunilor de primăvară ale Băncii Mondiale şi Fondului Monetar Internaţional.

Preşedintele Americii vrea, ca în acest fel, să pună o piedică în plus companiilor tentate de mirajul paradisurilor fiscale. Germania şi Franţa şi-au oferit deja acordul în ceea ce priveşte un astfel de plan.

Irlanda este mai puţin entuziastă. Ministrul irlandez de Finanţe se teme că o rată minimă la nivel mondial ar putea afecta economiile mai mici. Cu toate acestea, FMI este în favoarea propunerii liderului de la Casa Albă.

GITA GOPINATH, economist şef FMI: Noi am fost de mult timp în favoarea unei taxări minime globale în cazul multinaţionalelor. Este foarte îngrijorătoare proporţia fenomenului paradisurilor fiscale şi al mutării profiturilor.

De ce vine planul acum

JOE BIDEN, preşedintele SUA: Este o investiţie (n.r. pe care o poţi face) o dată la o generaţie în America. Este diferită de orice am făcut de când am construit sistemul de autostrăzi interstatale şi am câştigat cursa spaţială în urmă cu zeci de ani. Este cea mai mare investiţie în locuri de muncă pentru americani, de după al Doilea Război Mondial.