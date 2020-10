România a importat măşti de protecţie în valoare de peste 270 de milioane de euro în primul semestru al anului

România a importat măşti de protecţie în valoare de 272 milioane de euro în primul semestru al anului. Adică suntem pe locul 10 în Uniunea Europeană în funcţie de valoarea importurilor de măşti din afara UE. Am cumpărat mai multe măşti decât Portugalia, dar cu 17 milioane de euro mai puţin decât Cehia şi Polonia. În contextul pandemiei, valoarea importurilor de măşti ale UE a crescut cu 1.800%. Adică de la 800 milioane de euro, la 14 miliarde de euro.

Luxemburg are cele mai mari importuri per capita de măşti facile din UE cu 121 euro pe cap de locuitor. Urmează Belgia, Germania şi Franţa, singurele ţări unde importurile per capita au fost mai mari de 50 de euro. Importurile au fost mai mici de 10 euro pe cap de locuitor în Cipru, Polonia, Suedia, Croaţia, Grecia şi Bulgaria. China a furnizat 20% dintre măştile importate de UE