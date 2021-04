Românii au cel mai redus grad de educaţie financiară din UE, dar sunt experţi în criptomonede

În ţara cu cel mai redus grad de educaţie financiară şi cu 40% din tineri analfabeţi funcţionali, am ajuns “doctoranzi” în criptomonede. Toţi vorbim de Bitcoin, Ethereum, şi, mai nou, de Elrond, criptomoneda lansată la Sibiu.

Marius Morra a fondat LDV Exchange, unul dintre cele mai populare exchange-uri cu criptomonede din România. Anul 2020 i-a multiplicat câştigurile şi crede că business-ul său nu se va demoda niciodată.

„Poate în afară de potenţialul de acum un an sau doi, sau potenţialul de astăzi, observ clar că e un mare potential de viitor şi atunci, fiecare dintre noi, în ceea ce facem trebuie să ne legăm activitatea de lucruri care au viitor pentru că riscăm să ajungem să fim depăşiţi”, soune Marius Morra.

„Avem o platformă de educaţie care este gratuită, prima criptomonedă.ro, şi în care, în acest moment, avem un curs de bază pentru cei care vor să intre în domeniu. Un curs simplu, lejer, încât să nu plictisească, dar să asigure nişte noţiuni de bază”, adaugă CEO-ul LDV Exchange.

De exemplu, dacă vrem să facem un transfer rapid, avem zona de exchange. Să zicem, cumpărare bitcoin. Şi vreau să cumpăr, să zicem, de 100 de euro. Se bagă suma, primesc aproximativ 0,002 bitcoin la preţul curent. Îi dau cumpărare bitcoin, confirm schimbul şi se execute în câteva secunde.

„Dacă am avea educaţie financiară am înţelege că zona asta de speculă este teritoriul celor mai educaţi, celor mai strategi să zic aşa, investitori, cei care au şi multă educaţie, şi multe resurse şi un apetit faţă de risc. Dar din păcate de cele mai multe ori vom găsi aici investitorul începător, investitorul amator care a strâns nişte bănuţi”, explică Adrian Asoltanie, trainer financiar.

Pe de altă parte, Adrian Mitroi este profesor de finanţe comportamentale şi nu vede cu ochi buni investiţiile în criptomonede.

„În criptomonede este un joc pe care aş vrea să îl comentez pozitiv, dar nu am nici măcar un argument, nu este recomandarea zero pe care aş face-o unui investitor. Ai atât de multe oportunităţi, chiar şi kraut funding ul românesc. Începând de la titlurile de stat româneşti, oferta este bună. Tineretul este atât de ambiţios şi are aceste criptomonede şi aplicaţiile pe telefon, însă nu are un cont bursier”, consideră profesorul universitar.