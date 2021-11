Romgaz a plătit o avere pentru jumătate din perimetrul Neptun Deep

Potrivit Romgaz, contractual de vânzare-cumpărare va fi semnat după aprobarea de către acţionarii companiei de stat în AGEA convocată pentru 9 decembrie.

„Preţul de achiziţie care va fi achitat de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru contravaloarea tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited va fi de 1.060.000.000 USD (un miliard şaizeci de milioane USD), care poate fi ajustat pozitiv cu o valoare maximă de cel mult 10.000.000 USD (zece milioane USD), în timp ce ajustarea negativă nu este limitată”, se arată în raportul publicat la BVB.

ZF a scris săptămâna trecută că, potrivit unor surse neoficiale, tranzacţia s-a ridicat la un miliard de dolari.

La semnarea contractului, Romgaz va avea obligaţia de a achita vânzătorilor o suma egală cu 106 milioane de dolari, reprezentând avans/depozit.

După îndeplinirea condiţiilor suspensive necesare finalizării tranzacţiei, astfel cum acestea vor fi reglementate în contract, Romgaz va achita suma reprezentând diferenţa dintre preţul de achiziţie şi avansul/depozitul achitat la semnarea contractului.

Pe 26 octombrie, Romgaz a anunţat că a finalizat negocierile cu americanii de la Exxon pentru preluarea participaţiei de 50% din perimetrul de mare adâncime Neptun Deep din Marea Neagră, devenind astfel partener cu OMV Petrom în cel mai mare proiect energetic offshore local.

Romgaz, la care statul român prin Ministerul Energiei are 70%, are o capitalizare de 14,1 miliarde de lei. De la începutul anului 2021 acţiunile au plus 30,6%, pe fondul unor tranzacţii de 481,3 mil. lei şi pe o bursă în creştere cu circa 30% prin prisma indicelui principal BET, potrivit datelor BVB.