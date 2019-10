(P) Romstal lansează programul Romstal Arhitect Plus, cu ocazia aniversării a 25 de ani de activitate pe piaţa instalaţiilor

De 25 de ani, Romstal livrează echipamente de instalaţii pentru construcţii de cea mai bună calitate, fiind, în prezent, cea mai dinamică şi mai importantă companie de acest fel de pe piaţa românească. Grupul Romstal este prezent în cinci ţări din Europa de Est, prin peste 200 de magazine şi francize.

Romstal lansează programul Romstal Arhitect Plus, cu ocazia aniversării a 25 de ani de activitate pe piaţa instalaţiilor

Începând din acest an, clienţii Romstal au la dispoziţie nu doar cele peste 20.000 de produse a căror calitate este internaţional recunoscută, ci şi susţinerea specialiştilor în design care îi vor îndruma în amenajarea băii personale. Acest beneficiu este posibil datorită programului Romstal Arhitect Plus. Prin acesta, cei care îşi doresc o reamenajare a băii pot primi sfaturi şi recomandări direct de la arhitecţi şi designeri de interior înscrişi în program, care le vor oferi o experienţă completă în ceea ce priveşte confortul, bunul gust şi soluţiile inovatoare de amenajare.



Programul Romstal Arhitect Plus este avantajos atât pentru specialiştii care vor deveni parteneri Romstal prin înscrierea la program, cât şi pentru cei care folosesc gama variată de produse a companiei.



Avantaje pentru parteneri

Principalele caracteristici ale programului sunt dinamismul, adaptarea la evoluţia pieţei şi orientarea către oameni, astfel că cei care se vor înscrie în program vor avea ocazia să se dezvolte din punct de vedere profesional şi să obţină performanţele pe care şi le doresc. Ei vor primi recunoaşterea şi aprecierea Romstal prin Cardul Romstal Arhitect Plus, prin care vor putea câştiga până la 35% din valoarea vânzărilor directe sau intermediate. Pentru a crea o atmosferă prietenoasă atât pentru parteneri, cât şi pentru clienţi, întâlnirile de consiliere dintre cele două categorii vor putea avea loc într-un spaţiu dedicat, situat în centrul Bucureştiului, unde dorinţele clienţilor vor lua forma dorită cu ajutorul ideilor specialiştilor. Arhitecţii şi specialiştii în design interior care vor să se înscrie în Programul Romstal Arhitect Plus o pot face prin trimiterea unui mesaj la adresa arhitect@romstal.ro, prin completarea formularului de pe site-ul romstal.ro sau prin vizitarea unuia dintre showroom-urile Romstal, unde reprezentanţii le vor oferi toate informaţiile necesare.

Avantaje pentru clienţi

Nu toţi oamenii sunt specialişti în instalaţii sanitare sau în decorări interioare, iar în momentul în care cineva vrea să îşi reamenajeze baia, îşi dă seama că nu i-ar strica puţin ajutor din partea unui specialist. În astfel de momente, îţi dai seama că ar trebui ca despre amenajarea băii să vorbeşti cu noi, pentru că îţi punem la dispoziţie profesionişti care îţi vor organiza baia într-un mod practic, dar adaptat preferinţelor tale în materie de design. Acum, Romstal nu te ajută doar cu cele mai bune produse, ci şi cu persoane specializate care să îţi ofere sfaturile şi recomandările de care ai nevoie pentru a obţine maximul de confort în baia ta.



Produsele Romstal se împart în cinci categorii - Termo, Hidro, Sanitare, Electrice şi Ceramice - răspunzând oricărei nevoi ai avea în materie de instalaţii pentru construcţii. Compania propune o gamă care cuprinde centrale, calorifere, panouri solare, sisteme antiincendiu, mobilier de baie, gresie, faianţă şi multe altele. Când vine vorba de amenajarea băii, apelează cu încredere la produsele şi la specialiştii Romstal, care îţi vor oferi servicii la cel mai înalt nivel de calitate.

