Salariul minim pe masa tratativelor. Patronatele vor îngheţarea, sindicatele vor creşterea

„Noi am avut, la nivelul Ministerului, deja trei runde de consultări cu sindicatele şi patronatele. Parte dintre dânşii au fost prezenţi în sala de şedinţe a Ministerului, parte online. Am deschis dezbaterile inclusiv pentru cei din afara Bucureştiului. Sunt păreri pe de o parte în favoarea unui unei îngheţări a salariului minim actual, dar, repet, nicio discuţie nu e luată. Am dat posibilitatea acestor discuţii pe baza datelor puse la dispoziţie de Comisia Naţională de Prognoză şi a INS şi ambele instituţii au fost foarte cooperante. Pe de altă parte sindicatele, în mod evident, susţin un punct de vedere înspre creşterea salariului minim şi suntem acum în discuţii”, a spus Alexandru.

Ministrul a precizat că trebuie convocat Consiliul Naţional Tripartit când va permite aagenda premierului.

Premierul Ludovic Orban i-a transmis ministrului Muncii că vrea să se ţină cont de date obiective şi să se ţină cont şi de posibile consecinţe sociale şi economice.