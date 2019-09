Salonul AUTO de la Frankfurt: BMW, Audi, Porsche şi Volkswagen şi-au prezentat cele mai noi modele | FOTO, VIDEO

Salonul Auto de la Frankfurt 2019 prezintă în acest an un amestec de stiluri, producătorii auto confruntând-se cu provocări comerciale majore, încearcând să se protejeze împotriva Brexit-ului şi faţă de scăderea generală a pieţei, relatează Bloomberg.

Multe mărci, inclusiv Aston Martin, Ford, Fiat, McLaren, Mitsubishi, Volvo şi Nissan, au decis să nu participe. Altele, cum ar fi Ferrari, au ales să anunţe noi modele, deşi nu au o prezenţă directă în expoziţie, în timp ce Porsche a preferat să prezinte modelul Taycan electric chiar înainte de spectacol. Audi, BMW, Mercedes-Benz, Lamborghini, Porsche, Volkswagen şi Land Rover au profitat de ocazie şi de spaţiul suplimentar pentru lansări, în special pe partea electrică.

Ce prezintă fabricanţii:

BMW Concept 4 - O grilă mărită, împinsă în faţă de capota frontală curbată şi roţile masive, este cea mai uimitoare componentă a liniei de automobile din seria 4 a BMW, inclusiv un M3 şi M4. Directorii companiei spun nu au dezvăluit performanţele maşinii.

Audi AI: TRAIL - Trail Quattro Concept este al patrulea din seria concepte futuriste care include Aicon, PB18 şi AI: ME. Este un vehicul electric cu patru uşi cu capabilităţi de teren şi conducere autonomă. În interior, are sistemul tradiţional de conducere, dar este şi autonom, la viteze mici. Bateria cu litiu permite o autonomie de 400 - 500 km la o singură încărcare, cel puţin în teorie.

Porsche Taycan - a debutat simultan în Canada, China şi Germania, pe 4 septembrie. Primele ediţii costă 185.000 de dolari, Taycan Turbo S de 750 CP şi 150.900 dolari Taycan Turbo de 670 CP. Porsche Taycan seamănă mai mult cu Conceptul Mission E, care a debutat la Frankfurt în 2015, cu excepţia uşilor şi a roţilor. Are patru locuri şi un portbagaj suficient de mare. Două motoare electrice, unul în faţă şi unul în spate, permit Taycan Turbo S să treacă de la zero la 100 kmh în 2,6 secunde, în timp ce Taycan Turbo accelerează în 3 secunde. Viteza maximă pentru ambele este de 260 kmh. Maşina are o autonomie de 450 de kilometri. Variante mai puţin puternice şi mai puţin costisitoare vor apărea mai târziu în acest an.

Mercedes-Benz Vision EQS - un sedan mare de 469 de cai-putere, cu o autonomie de 700 de kilometri. O fâşie albastră iluminată continuu încercuieşte maşina, în timp ce grila conţine 940 de LED-uri pe 188 de circuit încorporate într-un panou negru. EQS se poate încărca la 80 la sută din capacitate în mai puţin de 20 de minute cu un încărcător de mare putere.

BMW iNext - BMW a dezvăluit acest SUV anul trecut. Vehicul electric autonom, conceptul iNext este mai degrabă un salon confortabil decât o maşină. Designerul l-a proiectat „din interior spre exterior”, cu textile şi texturi ale celor mai importante hoteluri boutique din lume. Ferestrele laterale înalte şi un acoperiş panoramic oferă spaţiu suficient pentru patru adulţi. Potrivit BMW, în cazul în care vehiculul va fi produs, va avea o autonomie de conducere de 500 de km, 600 de cai putere şi va atinge 100 km/h în 4 secundeexpoziţii auto IAA din Frankfurt

BMW Vision M Next - este un concept menită să preia ştafeta de la modelul i8 şi să o ducă în viitor. În afară de faptul că este alimentat de un motor electric, nu se ştiu prea multe despre maşină. Zgomotul emis este proiectat de compozitorul Hans Zimmer şi de designerul de sunet BMW Renzo Vitale şi poate fi descărcat ca ton de apel pentru telefon.

Conceptul Volkswagen I.D. Crozz - Volkswagen o numeşte „prima maşină electrică pentru mase”, care, la un preţ sub 34.000 de dolari, are oautonomie mai mare decât Porsche Taycan şi Audi e-Tron. Puţine detalii sunt confirmate despre vehiculul mic,destinat oraşelor, incluzând o consolă centrală cu ecran tactil de 10 inci, încărcare wireless şi intrare fără cheie. ID.3 va veni în trei variante, care vor avea o autonomie aproximativă de la 320 la 540 de km şi vor fi livrate la jumătatea anului 2020.

Lamborghini Sian - Primul hibrid Lamborghini poartă numele cuvântului italian pentru „tunet”. Sian menţine motorul V12, care oferă 774 CP, cel mai puternic motor Lamborghini şi adaugă un motor electric de 48V pentru o putere combinată de 807 CP. Ajunge la 100 km/h în 2,8 secunde, iar viteza maximă este de 350 kmh,, cu tracţiune integrală şi şapte viteze.

Land Rover Defender - La 70 de ani de la prima lansare, Defender vine în două variante - una cu două uşi, una cu patru uşi. Poate traversa ape de un metru, are transmisie automată cu opt viteze şi poate ajunge la 100 kmh în 7,7 secunde. În interior, Defender oferă divertisment bazat pe smartphone, inclusiv o cameră surround 3D.

