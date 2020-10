Samsung a stabilit data lansării Glaxy Note 20, următorul smartphone de ultimă generaţie

Samsung urmează să îşi prezinte următorul smartphone vîrf de gamă pe 5 august, iar rapoartele media spun că va fi vorba de Galaxy Note 20, relatează CNBC.

Compania sud-coreeană dezvăluie, de obicei, noua versiune a seriei sale Galaxy Note în cadrul evenimentului „Galaxy Unpacked” din august. Ediţia din acest an va fi virtuală, din cauza pandemiei.

Compania a lansat deja un video promoţional.

Un raport media de la începutul acestui an avansa ideea că ar putea fi prezentat un alt smartphone pliabil, numit Galaxy Z Fold 2. Acesta ar fi succesorul lui Galaxy Fold Samsung lansat anul trecut, care a avut probleme tehnice la lansare.

Este un moment dificil pentru producătorii care lansează telefoane, din cauza pandemiei, care a obligat ţările din întreaga lume să dopte restricţii de circulaţie şi a provocat daune economice masive.

Livrările de smartphone-uri la nivel mondial au scăzut cu 11,7% an de an, în primul trimestru al anului 2020, cea mai mare scădere anuală, potrivit IDC. Firma de cercetare de piaţă se aşteaptă ca livrările să scadă cu 11,9% în acest an.