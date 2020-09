Săracii oameni bogaţi. Cine sunt câştigătorii, dar şi cei care au avut de pierdut din cauza pandemiei de COVID-19

Unii miliardari ai lumii s-au îmbogăţit şi mai mult de pe urma crizei COVID.

Eric Yuan ţi-a făcut viaţa mai uşoară în pandemie. Şi tu şi eu folosim Zoom foarte des zilele astea. Tocmai din acest motiv, acţiunile Zoom au crescut cu peste 500%, aducandu-i lui Eric o avere de 11 miliarde de dolari.

Reed Hastings te-a ajutat să nu te plictiseşti în lockdown. Netflix are acum aproximativ trei milioane de abonamente lunare în plus. Hastings are o avere de 4,9 miliarde de dolari, după spusele Forbes.

Cum a fost mai greu să te întâlneşti cu alte persoane în ultima vreme, o aplicaţie prin care să poţi să cumperi şi să vinzi maşini online a fost numai bună. De aceea Ernest Garcia III, deţinătorul Carvana, are o creştere a acţiunilor cu 77% în ultima perioadă. Averea lui este de 6,2 miliarde de dolari, zice Forbes.

Pe de altă parte, alţii n-au reuşit să treacă cu brio peste perioada asta.

Micky Arison deţine Carnival Corp. Anul ăsta să mergi în croazieră nu a prea fost o opţiune, aşa că averea lui a scăzut cu 31%. Chiar şi aşa, rămâne în conturi cu 5,6 miliarde de dolari.

O mare parte din averea lui Edward DeBartolo Jr se datorează Simon Property Group, unul dintre principalii deţinători de mall-uri din SUA. Acţiunile au scăzut anul acesta cu 60%. Conform Forbes, averea lui este acum de 1,8 miliarde de dolari.

Harold Hamm are afaceri cu petrol de ani de zile. Averea lui a scăzut la 3,7 miliarde de dolari din cauza crizei, asta după ce acţiunile companiei lui au scăzut şi ele cu 43%.