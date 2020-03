Scădere cu 20% a pieţei auto din România în primele două luni din acest an

Piaţa auto din România a înregistrat în luna februarie, pentru a doua oară în acest an, o scădere a pieţei totale, de data aceasta ceva mai puternică, de 26,9%, comparativ cu luna similară a anului anterior, arată datele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor Auto (APIA).

Piaţa auto din România a scăzut cu 20% în primele două luni din acest an

Evoluţia din România este în linie cu cea din Europa, arată APIA, şi, într-o oarecare măsură, poate fi explicată de conjunctura pieţei, generată de respectarea unor obiective de emisii CO2 mai severe pentru anul 2020, fapt ce este posibil să fi stimulat înmatricularea mai rapidă a unor unitaţi în decembrie 2019.

În continuare, în România, vânzările sunt susţinute, în principal, de către persoanele juridice, care, după 2 luni din anul 2020 realizează 62% din totalul achiziţiilor de autoturisme, cele fizice realizând restul de 38%.

"Referitor la achiziţiile de autoturisme noi din UE, este relevantă situaţia din ţările Europei de Vest, care, după primele 2 luni din 2020, înregistrează pe ansablul grupului o evoluţie generală negativă de -7,7% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2019. Pe de altă parte, această evoluţie mai puţin favorabilă este explicabilă şi prin scăderea producţiei de automobile realizată în Europa în anul 2019, respectiv -4,3%", mai spune APIA.

Top-ul pe mărci (autoturisme + autovehicule comerciale) este condus de către Dacia, cu 6.214 unităţi, urmată de către Volkswagen, cu 2.363 unităţi, Renault, 2.134 unităţi, Skoda, 1.822 unităţi şi Ford - 1.578 unităţi. După două luni din 2020, top 10 este condus de către Dacia, cu cele 5.744 unităţi (27,3% cotă de piaţă, realizată pe un volum în scădere cu 38,1% faţă de 2019), urmată de Volkswagen cu 2.005 unităţi (9,5% cotă de piaţă şi un volum în creştere cu 28,5% faţă de 2018), Skoda 1.822 unităţi (8,7% din total piaţă şi un volum în creştere cu 3,8%), Renault 1.790 unităţi (8,5% cota de piata, si un volum mai mic cu 14,1%), Hyundai 1.548 unităţi (7,4% cotă de piaţă şi un volum mai mare cu 27,3%), Toyota 1.156 unităţi (5,5% cotă de piaţă şi un volum mai mic cu 4,5%) şi Ford 1.034 unităţi (4,9% cotă de piaţă şi un volum în scădere cu 47,2%).

Pe modele, cu cele 2.435 unităţi vândute, Dacia Logan este cel mai bine vândut model după 2 luni din 2020, urmat de Dacia Duster cu 1.473 unităţi, Dacia Sandero cu 1.376 unităţi, Skoda Octavia cu 998 unităţi şi Renault Clio cu 768 unităţi.

Analizând segmentarea pe clase, după 2 luni ale anului 2020, se remarcă faptul că doar 2 segmente sunt în teritoriul pozitiv, respectiv F (+3,7%) şi D (+2,9), celelalte fiind în teritoriul negativ, după cum urmează: C (-32,9%), A (-32,2%), E (-21,4%), B (-15,3%), Sport (-11,9%), SUV (-3,2) şi MPV (-2,5).

În funcţie de tipul de combustibil al achiziţiilor de autoturisme, în luna februarie, numărul autoturismelor cu combustibili alternativi a scăzut cu 20,7% faţă de luna precedentă, pe fondul scăderii generale a pieţei, dar, probabil şi datorită aşteptării începerii programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus, arată APIA. Cu toate acestea, cota acestora în total piaţă a crescut la 6,4%.

Pe ansamblul celor 2 luni de până acum, autoturismele pe benzină continuă să deţină cea mai mare pondere, respectiv 66,1% din total (în scădere faţă de cota înregistrată anul trecut, 66,6%). În ceea ce priveşte motorizările diesel, deşi ponderea acestora a crescut cu 2,7pp faţă de prima lună a anului 2020, după primele 2 luni din acest an ponderea acestora s-a redus cu 1,3pp faţă de cea înregistrată anul trecut (de la 29,2% la 27,9%).

La autoturismele “verzi“ (electrice şi hibride), pe subcategorii, se consemnează o creştere consistentă de 63,8% la autoturismele full electrice şi o creştere de 101,8% (dublu) la cele plug-in.

Pe de altă parte şi autoturismele hibride înregistrează o creştere de 3,3%. In acest context se remarcă ca şi până acum impactul pozitiv al Programului Rabla Plus din perioada 2017-2019, care a generat o evoluţie puternic crescătoare pe acest segment de autovehicule (ex: creştere de 14,4 ori pe segmentul automobilelor cu alimentare electrică). O altă analiză de interes este şi evoluţia autoturismelor cu tracţiune integrală (4x4). Acestea reprezintă 22,8% din totalul achiziţiilor realizate în anul 2020, pe un volum total de 4.801 unităţi, inferior (-3,4%) celui consemnat în 2019.

