Şeful BVB, Adrian Tănase: Un leu investit într-un indice BVB valora 3.300 lei, după 20 ani, faţă de 871 lei la bancă

Investiţiile făcute acum 20 de ani pe piaţa de capital de la Bucureşti au fost mai profitabile decât un depozit bancar făcut în aceeaşi perioadă şi decât cele la alte burse internaţionale, arată calculele lui Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), prezentate sâmbătă.

Un leu investit la finele anului 1998 în indicele BET-TR (Bucharest Exchange Trading Total Return Index) al BVB valora, la finele anului trecut, 3.299 de lei, iar unul depus într-un depozit bancar ar fi avut o valoare de 871 de lei, potrivit datelor prezentate, sâmbătă, de Adrian Tănase, în cadrul Forumului Investitorilor, a opta ediţie.

Directorul BVB a luat drept reper anul 1998, deoarece atunci a finalizat facultatea, astfel că a simulat un cont propriu. BET-TR include acţiunile celor mai lichide 15 companii din România şi dividendele acestora, iar capitalizarea acestuia, la finele zilei de vineri, se ridica la 40,168 de miliarde de lei.

De asemenea, dacă ar fi fost investit un leu, în aceeaşi perioadă, în indicele STOXX 600 TR (indicele bursier european, care cuprinde cele mai lichide 600 de companii din 17 ţări de pe continent, plus dividendele), valora 836 de lei, la finele anului trecut.

În schimb, un leu investit în MSCI World TR (The Modern Index Strategy, indicele global, care cuprinde peste 1.600 de companii din cele mai dezvoltate 23 de ţări din lume şi care valorau peste 3 triliarde de dolari, la jumătatea acestui an, plus dividendele) avea o valoare de 1.043 de lei, iar în SPX TR (S&P 500 Total Return Index, care cuprinde cele mai lichide 500 de companii americane, plus dividendele) 1.199 de lei.

În plus, investiţia pe pieţele de capital ar fi fost mult mai ridicată dacă suma ar fi fost mai mare.

O investiţie de 100 de lei făcută acum 20 de ani în indicele BET TR valora 148.359 de lei, la finele anului trecut, în timp ce un depozit bancar ar fi fost de 48.781 de lei, din care 23.800 de lei principalul. De asemenea, 100 de lei investiţi în SPX TR valora 86.836 de lei, 72.729 de lei în MSCI World TR şi 59.046 de lei în STOXX 600 TR.

„N-am fabricat acest grafic. Aşa a ieşit. Îmi confirmă ceea ce spunem, că, pe termen lung, investiţiile pe capital sunt mai bune decât un depozit bancar, într-un portofoliu diversificat. Dobânzile erau de 40-50%, în anii 1998-1999. Cu toate acestea, toate aceste acţiuni pe pieţele dezvoltate au revenit, în primii zece ani, peste un depozit bancar. Bineînţeles, dacă, în primii zece ani, aş fi fost doar pe pieţele financiare, ar fi fost o frustrare, pentru că valoarea contului ar fi fost sub depozitele bancare. (...) Trebuie să daţi timp investiţiilor în acţiuni, astfel încât să aveţi performanţe superioare, să aveţi răbdare”, a subliniat Tănase.

De asemenea, directorul Bursei de la Bucureşti a menţionat că în momentul în care investiţiile în acţiuni s-au redus semnificativ, în perioada de criză, valoarea investiţiei de 100 de lei s-a redus de la 100.000 de lei până la 20.000 de lei.

„Dar include o perioadă de criză care nu se va mai întâmpla în următoarea decadă. Cu toate acestea, fondurile de acţiuni au revenit peste contul bancar. Aici a fost o perioadă dificilă pentru orice investitor, dar trebuie să avem răbdare, disciplină şi consistenţă şi să stăm cu banii investiţi şi să continuăm să punem bani deoparte”, a mai spus Tănase.

Directorul BVB le-a făcut aceste recomandări celor care nu sunt specialişti pe bursă, care au alt job – doctor, ingineri, IT-işti etc., dar au nevoie să-şi multiplice banii economiţi.

„Nu trebuie să ai background financiar, pentru a fi investitor pe Bursă. Trebuie să ai o disciplină, pe termen foarte lung. Pur şi simplu, economiile pe care le face acest om, care are alte competenţe şi strânge nişte bani făcând altceva decât lucruri financiare, trebuie să aibă confortul să-şi pună aceşti bani, lună de lună, în acţiuni, trebuie să ştie că obligaţiunile şi acţinile, pe termen lung, dacă ai un portofoliu diversificat, produc randamente mai mari decât depozitele bancare, încă activul preferat de marea majoritatea a indivizilor din România. Trebuie să avem acest confort: să înţelegem cum funcţionează piaţa şi să înţeleagă că investiţiile la bursă în acţiuni comportă două mari riscuri - riscul specific şi riscul de piaţă”, a detaliat Tănase.

Riscul specific înseamnă că o companie nu performează bine şi ajunge să dea faliment, ceea ce poate fi compensat de diversificare. Riscul de piaţă reprezintă influenţa dată de un eveniment global care afectează evoluţia tuturor acţiunilor. „Timpul rezolvă acest risc (n.red. - cel din urmă)”, a punctat Tănase.

„Există o paralelă între economisire şi a face sport. Este acelaşi lucru: trebuie să fim serioşi, să facem în fiecare zi, chiar dacă ninge. Trebuie să o faci consistent, să avem răbdare, ca să avem rezultate, să facem acel lucru, ca să facă parte din viaţa noastră”, le-a mai recomandat Tănase investitorilor.

Directorul BVB a completat că, dacă pentru majoritate a oamenilor, Bursa, locul unde se tranzacţionează acţiuni şi obligaţiuni, este un loc „simplu”, pentru specialiştii domeniului, pentru cei care chiar să trăiască doar din investiţiile pe bursă, este complicat.

„Pentru aceşti oameni, n-am o reţetă de succes, fiecare se specializează cum vrea, pe ce sector vrea, pe ce companii vrea. Există o multitudine de reţete de succes. De aia este foarte complicat de a fi specialist pe bursă”, a adăugat Tănase.

Directorul BVB susţine că, pentru aceşti investitori, specialiştii, BVB încearcă să le pună la dispoziţie instrumentele investiţionale. „Aceşti specialişti au strategii investiţionale complexe. Le trebuiesc instrumente sau operaţiuni care să fie disponibile pentru ei. Mă refer la instrumente derivate, posibilitatea de a vinde în lipsă nişte acţiuni. Sunt proiecte importante ale Bursei, pe care le are acum, să avem aceste operaţiuni disponibile, pentru că investitorii care vor să se specializeze”, a mai susţinut Tănase.

Directorul BVB le-a mai precizat investitorilor că a fi specialist pe bursă nu este un lucru simplu, „stând o oră şi citind nişte ziare”.

„Trebuie să vă ocupaţi de această treabă foarte serios, trebuie să aveţi skill-uri financiare, trebuie să fiţi talentaţi în a citi un bilanţ, în a interpreta nişte lucruri. Dacă nu o faceţi, riscaţi să vă pierdeţi timpul şi banii”, a completat Tănase.

