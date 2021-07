În vacanţă, fără grija cursului valutar fluctuant. Sfaturi financiare pentru turişti

Când eşti în vacanţă şi vrei să scoţi bani, nu te arunca la primul bancomat. Doar tu eşti în concediu, nu şi cursul valutar. Comisioanele îţi pot strica bugetul pentru vacanţă.

Adrian Asoltanie, trainer financiar, îţi spune cum să ai grijă de banii tăi:

„Aleg să plec cu mai bine de 50% din suma pe care estimez că o cheltuiesc acolo în vacanţă, să fie deja schimbată din ţară, astfel încât să nu ajung în ţara respectivă şi să încep să caut case de schimb, cursuri valutare şi aşa mai departe”, explică el. „Să nu ajungi în situaţia să schimbi prin hoteluri, să schimbi prin aeroporturi să schimbi în zone unde cursurile sunt foarte mari.”

Mihaela este consultant în marketing şi adoră vacanţele, mai ales în destinaţii exotice. Pleacă de cel puţin două ori pe an. De cele mai multe ori, banii de cheltuială îi ţine pe card. Nu se opreşte nici la bancomate şi nici nu pleacă având bani schimbaţi.

„În majoritatea timpului folosesc doar telefonul ca modalitate de plată, pentru că eu de obicei port poşete foarte mici şi nu trebuie să-mi port portofelul după mine, carduri, bani, să am grija banilor. În utima vacanţă, în Turcia, am luat a mine euro şi i-am schimbat acolo, în valuta Turciei, în lire turceşti. Când am fost în Maldive, am schimbat direct în dolari, să avem dolari să plătim acolo, dar bănuiesc că se putea plăti şi în euro. Prefer să plătesc în euro, pentru că mi-e mult mai uşor să calculez preţurile din euro în lei şi să îmi dau seama cât am de plătit în fiecare locaţie”, mărturiseşte Mihaela Forgaci.