Dacă angajaţii tăi se încurcă în teancurile de hârtii şi au prea multe task-uri ce se repetă zilnic, Radu vine cu o soluţie viabilă – digitalizarea businessului tău. Afacerea devine mai productivă şi îţi poţi organiza mai bine baza de date în online şi relaţia cu clienţii. Are 20 de ani şi lucrează de aproximativ trei în domeniul IT. Acum şase luni şi-a deschis cu proprii bani un start-up în digitalizarea business-urilor. Are încă trei colegi şi într-un an speră că-şi va mări echipa şi că-şi va face un nume cunoscut în piaţă. Îşi promovează afacerea în mediul online, pe Facebook şi Linkdin, însă cea mai bună carte de vizită rămâne site-ul proiectului. Poţi plăti de la 2.000 de euro în sus pentru astfel de servicii. Domeniul IT numără 16.000 de companii care generează o cifră de afaceri de 26 mld. de lei pe an.

„Tot ceea ce am investit până acum în start-up a fost din resursele proprii. Mi s-a părut că flow-ul, lucrul în corporaţii este mult prea greoi şi de aici a plecat şi dorinţa mea de a crea una. Primul client ne-a găsit pe freelance pe vremea aceea. A fost un client mare care a revenit la noi chiar şi acum”, povesteşte Radu, tânăr antreprenor.

„Este o oportunitate bună, iar domeniul IT în ultimii ani a crescut din ce în ce mai mult în România. Ca atare, şi în urma acestei crize oamenii se reprofilează. Încep şi pornesc pe drumul ăsta al antreprenoriatului în IT din premiza că contextul îi va ajuta. Este o creştere de la an la an, această îndustrie a crescut, mă aştept şi anul acesta să vedem acelaşi trend, şi în anii următori. Mă refer aici la nevoia de digitalizare, nevoia de automatizare, iar aceste lucruri nu poţi să le faci fără IT. IT-ul în România va creşte în continuare cu cifre frumoase de la an la an”, spune Adrian, director general al Termene.ro, platformă ce oferă date financiare şi juridice ale companiilor din România.