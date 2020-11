Spălătoria vine la tine în parcare, cu ajutorul unei aplicaţii. Doi programatori îţi curăţă maşina ecofriendly chiar în parcare

Ştiu că ai vrea mai mult timp pentru tine ca să îţi rezolvi toate treburile. Îţi spun că pe una dintre ele ţi-o pot rezolva Alex şi Ionuţ, doi programatori de meserie, care în weekend-uri spală maşini. Au investit 50.000 de euro într-o aplicaţie prin care ei vin în locul în care ai parcat maşina şi o gaseşti lună când pleci la drum din nou. Trebuie doar să îţi instalezi apllicaţia pe telefon din Google Play sau App Store, apoi să pui marca, modelul, culoarea, numărul de înmatriculare al autovehiculului şi adresa. Spălarea este ecofriendly, se face cu doar 2 litri de apă şi durează circa o oră, două.

„Conţine hipolimeri care intensifică murdăria şi o înglobează, iar apoi este colectată în siguranţă pe lavetă. Doi litri de apă sunt suficienţi pentru că, cum v-am spus, murdăria este emulsificată. Sunt nişte soluţii waterless. Am început să splălăm maşinile prietenilor şi cunoştinţelor la început. Ideea a venit din problema mea proprie. Voiam să am maşina curată tot timpul, dar nu aveam timpul necesar aşa că am căutat soluţii pe internet”, povesteşte Ionuţ Miftode, co-fondator Vehicool.

Alex şi Ionuţ au lansat aplicaţia anul acesta pe 6 octombrie şi au spălat 100 de maşini până acum. În viitorul apropiat vor să-şi mărească echipa astfel încât să poată presta serviciul în fiecare zi a săptămânii. Vei plăti 39 de lei pentru o spălare exterioară şi 79 de lei dacă alegi şi exterior şi interior.

„Pe viitor noi ne dorim ca Vehicool să devină un full car care pentru autovehicule. Vei putea comanda servicii de detailing, vei putea cumpăra RCA.din cadrul aplicaţiei. În acest moment acoperim întreaga arie a oraşului Bucureşti, dar pe viitor ne dorim să extindem şi către Ilfov şi de ce nu, şi-n întreaga ţară”, spune Alex Caplea, co-fondator Vehicool.

„Practic, noi vom fi pe modelul Uber. Orice poate să vină şi să facă asta în timpul liber”, adaugă Ionuţ MIftode.