Strategia energetică a România a fost finalizată. În aprilie va fi aprobată de Guvern

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunţat miercuri că strategia energetică, la care Guvernele PSD au lucrat 5 ani, a fost finalizată.

„Strategia energetică, la care Guvernele PSD au lucrat 5 ani de zile, este finalizată, împreună cu toate acordurile de mediu. Urmează să fie aprobată în Guvern şi trimisă în Parlament, la începutul lunii aprilie. Avem finalizat şi Planul naţional integrat de energie şi schimbări climatice (PNIESC), care va fi aprobat prin Hotărâre de Guvern şi înaintat Comisiei Europene. Deci, avem practic întreaga strategie pentru dezvoltarea energetică a României”, a scris miercuri pe Facebook Virgil Popescu.

Acesta susţine că finalizarea strategiei a fost întârziată, pentru că Guvernele PSD au inclus în ea şi proiecte care nu erau viabile.

„Am fost întârziaţi, vizavi de Strategia energetică naţională pentru că în ea, fostele Guverne de la PSD, au inclus şi proiecte care nu mai erau viabile, şi care trenau. Unele aveau nevoie de autorizaţii de mediu şi acorduri transfrontaliere ale statelor vecine şi asta, practic, a blocat Strategia energetică. Am scos aceste lucruri, am regândit toată Strategia energetică, plecând ca şi o strategie pe axe, pe direcţii de dezvoltare a energiei, am pus-o în concordanţă cu Planul naţional integrat de energie şi schimbări climatice”, a mai scris ministrul Energiei pe reţeaua de socializare.