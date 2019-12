Studiu: Cât au crescut veniturile medii ale românilor în ultimii 30 de ani

În ultimii 30 de ani, veniturile medii ale românilor au crescut de şase ori, anii 2019 şi 2020 pot fi consideraţi „ai angajaţilor”, iar în 2049, specialiştii Adecco estimează că în România 3% din populaţia activă va lucra în locuri de muncă „verzi”, iar 2% vor avea joburi care nu există încă.

Adecco România a analizat ultimii treizeci de ani de muncă în România din perspectiva prezentului, dar şi a viitorului.

În cei 30 de ani de la Revoluţia Română, piaţa muncii a trecut prin numeroase provocări şi schimbări - de la îmbătrânirea populaţiei, migraţie şi până la crize economice sau de muncitori.

În decurs de 60 de ani - din 1989 până în 2049 -, două activităţi ale economiei naţionale îşi vor înjumătăţi efectivele. Una aproape va dispărea complet, iar trei îşi vor dubla numărul de angajaţi. Agricultura şi industria au suferit şi vor suferi cele mai mari transformări din cauza automatizării şi digitalizării. Reducerea impactului în mediu, reciclarea şi îmbunătăţirea calităţilor materialelor de lucru şi-au adus deja aportul asupra industriei extractive. În anul 2049 vor mai activa foarte puţine persoane în acest sector. Sănatatea, HORECA şi Comerţul vor ajunge la valori duble în 2049 faţă de 1992.

„Marcarea celor 30 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989 ne dă posibilitatea să punem lucrurile în perspectivă şi să găsim răspunsul la o serie de întrebări despre ce am realizat ca naţiune în aceste trei decade. La Adecco, am considerat că e un bun moment să analizăm de unde am plecat, unde suntem şi ce urmează pentru piaţa muncii din România. Pe baza statisticilor actuale, am făcut o serie de predicţii pentru anul 2020, dar şi un exerciţiu de imaginaţie pentru 2049”, spune Florin Godean, Cluster Manager România şi Ungaria - Adecco Group, a detaliat:

Începând cu anul 1989 populaţia totală a României se află într-o continuă descreştere. Faţă de acum treizeci de ani, România are cu 3,5 mil de locuitori mai puţini. Dacă se păstrează actualul ritm de evoluţie, experţii în demografie estimează că populaţia României va ajunge la 15,3 mil. în anul 2049. România are însă o şansă să inverseze acest trend doar dacă aplică politici de pro-natalitate atractive şi atragere de imigranţi.

Migraţia a determinat modificări notabile pe piaţa muncii din România. De exemplu, numărul românilor ocupaţi în administraţia publică şi apărare aproape s-a dublat în 30 de ani. Creşteri notabile au înregistrat şi domeniile precum comerţul, sănătatea sau construcţiile. În acelaşi timp, agricultura, industria şi industria extractivă au suferit „depopulări” masive.

În ultimele decenii, salariul mediu net al românilor a suferit din cauza inflaţiei, a crizelor economice însă a înregistrat o creştere constantă şi accelerată mai ales în ultimii ani. Dacă în 1991 un român câştiga în medie 100 de dolari. Treizeci de ani mai târziu este de 6 ori mai mult.

Anul curent s-a dovedit a fi provocator pentru piaţa muncii. Specialiştii în HR l-au declarat „un an al angajatului”, iar luna mai 2019 a fost prima lună cand rata şomajului a scăzut sub 3%.

În 2019, jumătate din activităţile economice din România au declarat mai puţine locuri de muncă vacante ca în 2018. Domeniile în care s-au declarant mai multe locuri vacante ca anul trecut au fost comerţul, construcţiile şi HORECA. Mai puţine locuri vacante ca anul trecut au fost raportate în industrie, cu precădere în industria prelucrătoare, învăţământ şi sănătate.

Deşi salariile medii nete au crescut (în medie) cu peste 10%, iar numărul salariaţilor a fost mai mare ca anul trecut, au fost încheiate mai puţine contracte noi de muncă în 2019 decât în anul precedent. Angajatorii au preferat să îşi restructureze poziţiile actuale, să angajeze mai puţine persoane, iar pe cei aflaţi în condiţii de muncă temporară să îi interiorizeze pentru a consolida retenţia (scăderea în acest tip de contracte fiind mare - 22% în anul curent). Cele mai mari creşteri salariale s-au înregistrat în domeniul construcţiilor: 30% mai mult comparativ cu 2018. Alte domenii cu creşteri notabile au fost învăţamântul, transporturile şi sănătatea.

Anul 2020 are toate şansele să semene mult ca evoluţie cu anul curent. Estimările pentru PIB sunt de scădere sub valori de 3.5%, fapt ce va influenţa evoluţia salariilor din mediul privat. Noul Guvern a anunţat deja că va estompa creşterile de salarii în sectorul de stat, iar aşteptările sunt ca şomajul să scadă şi mai mult. Toate aceste tendinţe vor determina însă tot mai multe proiecte punctuale gestionate cu muncitori străini. Treptat, dar sigur, în 2020, numărul salariaţilor din economie va depăşi 5 mln de persoane.

Pentru următorii 30 de ani, Adecco România prevede „înverzirea” locurilor de muncă. Anul 2049 este unul de referinţă pentru o Europă neutră din punctul de vedere al emisiilor de CO2. Noua legislaţie a Uniunii Europene privind consumul de combustibil şi emisiile de CO2 a intrat în vigoare în acest an. Aceasta va genera o mai mare transparenţă şi responsabilitate şi, în cele din urmă, soluţii de transport mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil fosil. România a înregistrat scăderi semnificative începând cu 1989, iar estimările ne duc spre o valorare de 1.2 tone metrice de CO2 per cap de locuitor în 2049.

Cu un potenţial energetic considerabil şi un tot mai mare interes faţă de „energia verde”, România are o şansă să creeze multe locuri de muncă aliniate la nevoile viitorului. Ingineri de maşini electrice, energeticieni eolieni şi marini sau specialişti forestieri sunt câteva din locurile de muncă care vor creşte şi apărea în România în următoarele decenii. Pentru 2049, specialiştii Adecco estimează că 3% din populaţia activă va lucra în locuri de muncă „verzi”, iar 2% vor avea joburi care nu există încă.

În analiza „30 de ani de muncă în România”, Adecco România face portretul viitorilor muncitori români, angajaţi în economia verde: fermieri urbani, specialişti în conservarea mediului, crescători carne eco, ingineri maşini electrice, tehnicieni carburant bio, arhitecţi şi peisagişti eco, tehnicieni biologi, ingineri panouri solare sau specialişti energie cădere apă.

Adecco România gestionează peste 7.000 de persoane angajate temporar şi deserveşte zilnic peste 600 de clienţi. Echipa Adecco numără în România mai mult de 250 de persoane, iar serviciile oferite au o plajă foarte largă, de la recrutare şi selecţie, la outsourcing, recrutare în masă, dar şi outplacement şi training.

Grupul Adecco este principalul furnizor mondial de soluţii de forţă de muncă.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.