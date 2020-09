Studiu: Turiştii vor migra dinspre hotelurile mici către cele operate de branduri cu renume

Puternic afectaţi de criza generată de coronavirus, mulţi hotelieri mizează pe redeschiderea în lunile de vacanţă pentru a debloca activitatea şi a începe să recupereze teren. Piaţa ar putea reveni la un grad de ocupare de 50-60% pentru hotelurile operate de branduri recunoscute spre finalul acestui an, în scenariul în care situaţia epidemiologică rămâne stabilă sau chiar începe să se îmbunătăţească, apreciază consultanţii Colliers International.

În Bucureşti, gradul de ocupare a fost de doar 15% în martie şi aprilie, iar majoritatea hotelurilor şi-au închis porţile pentru a face faţă economic scăderii semnificative a cifrelor de afaceri. Declinul a fost mai mare decât în alte colţuri ale lumii, ţinând cont că în Europa numărul de turişti s-a redus, în martie, cu doar 19%, iar la nivel mondial scăderea a fost de 57%, potrivit World Tourism Organization.

„Vestea bună este că, în România, peste 50% din industria ospitalităţii este asigurată de turismul intern, care are toate premisele să se relanseze mai repede decât turismul internaţional. În ceea ce priveşte turismul din Bucureşti, o pondere importantă, de peste 60% din cerere, este creată de turismul de afaceri. Deşi este posibil ca turistul corporate să îşi schimbe comportamentul, alegând, în unele cazuri, întâlnirile online în detrimentul deplasărilor, totuşi, ne aşteptăm ca acest segment al pieţei să fie primul care deblochează cererea venită din partea turiştilor străini, chiar în viitorul foarte apropiat”, explică Raluca Buciuc, Partner & Head of Valuation Services and Hospitality Advisory Services în cadrul Colliers International.

Astfel, media gradului de ocupare în Bucureşti ar putea ajunge la 40-45% la finalul acestui an, iar venitul pe cameră disponibilă al hotelurilor din Capitală ar putea înregistra acelaşi nivel ca cel de dinainte de pandemie, de aproximativ 87 euro, într-un an sau chiar un an şi jumătate de la momentul declarării pandemiei.

Aproape 50% din numărul total de camere din Capitală sunt operate de către branduri internaţionale sau branduri locale bine reprezentate şi se bucură de un grad de încredere mult mai mare decât hotelurile operate local, cu un nivel de recunoaştere mic. Prin urmare, este posibil să aibă loc, ca primă tendinţă, mutarea din structuri de cazare locale către hotelurile operate de branduri cu renume, chiar dacă preţul plătit va fi mai mare.

„Diferenţa de cost acceptată va fi preţul pe care turistul îl va plăti în schimbul unui grad de siguranţă mai mare oferit de operatorii care au posibilitatea financiară să implementeze cerinţele de siguranţă şi igienă impuse de autorităţi şi care doresc să îşi menţină imaginea pe care o au în piaţă referitoare la nişte standarde de calitate superioară”, completează Raluca Buciuc.

România nu are un risc economic foarte mare pe fondul încetinirii activităţii sectorului turistic, acesta reprezentând momentan doar 3% din Produsul Intern Brut (PIB), faţă de Spania (12%), de exemplu, sau Ungaria, unde acest procent ajunge la 7%. Astfel, consultanţii Colliers International se aşteaptă ca turismul să fie susţinut într-o proporţie mai mare de alte sectoare economice, care îşi vor reveni mai repede, cum ar fi sectorul serviciilor sau transporturile şi logistica.