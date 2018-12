Sumele pentru care se vând pe OLX bancnotele de 100 de lei cu Centenarul

Bancnotele de 100 de lei lansate de Banca Naţională a României (BNR), la începutul lunii decembrie, pentru a celebra Centenarul au fost scoase la vânzare pe OLX, site de vânzări online, şi cu preţuri de aproape 100 de euro.

Un utilizator din Cluj-Napoca cere 450 de lei (97 de euro, la cursul BNR de luni) pentru bancnota Centenarului, preţ negociabil, iar unul din Bucureşti 380 de lei (82 de euro).

BNR a lansat în circuitul numismatic, începând cu data de 1 decembrie 2018, o bancnotă aniversară pentru colecţionare, cu valoarea nominală de 100 de lei, dedicată împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire. Bancnota are o dimensiune de 147x82 mm, cu o toleranţă de plus/minus 1 mm şi culoarea predominantă albastru, fiind imprimată în tehnică mixtă plană/relief, pe suport de polimer şi având o fereastră transparentă complexă.

Pe aversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative: în partea dreaptă portretele Regelui Ferdinand I şi Reginei Maria; dedesubt, pe două rânduri, numele acestora şi anii de viaţă, respectiv „REGELE FERDINAND I 1865-1927” şi „REGINA MARIA 1875-1938”; în zona centrală, o imagine de la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918.

Tot pe avers mai sunt imprimate: stema României, în stânga sus, denumirea băncii centrale „BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI”, pe orizontală sus, iar dedesubtul acesteia, medalionul cu sigla BNR şi, mai jos, anii „1918-2018”.

Valoarea nominală este înscrisă de patru ori, după cum urmează: în stânga jos, pe orizontală, în cifre „100”; în partea centrală jos, în litere, pe două rânduri „LEI UNA SUTĂ”; în dreapta jos, pe verticală, în litere „UNA SUTĂ LEI” şi în dreapta sus, pe verticală, în cifre „100”.

Semnăturile guvernatorului şi casierului central sunt imprimate în partea centrală, deasupra valorii nominale în litere, iar data punerii în circulaţie, respectiv „1 decembrie 2018”, este imprimată pe verticală, în dreapta.

Pe reversul bancnotei sunt ilustrate intrarea în Bucureşti a alaiului regal la l Decembrie 1918 şi un fragment din buzduganul Regelui Ferdinand I, respectiv patru femei în costume populare specifice fiecărei provincii româneşti unite: Basarabia, România, Ţara Ardealului şi Bucovina.

Dedesubt, se află textul: „FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR”. Denumirea băncii centrale „BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI” se află sus, pe orizontală, iar sigla BNR este poziţionată în dreapta sus şi în stânga jos.

Valoarea nominală este imprimată astfel: pe verticală în stânga sus şi pe orizontală în dreapta jos, în cifre, „100” şi pe orizontală în stânga jos, în litere, „UNA SUTĂ LEI”.

Seria şi numărul bancnotei tipărite cu litere şi cifre în două culori, roşu şi negru, sunt imprimate astfel: în stânga, pe orizontală, cu cerneală roşie, cu caractere de înălţime crescătoare şi în dreapta pe verticală, cu cerneală neagră.

În scopul protejării împotriva falsificării, bancnota include următoarele elemente de siguranţă în substratul de polimer: fereastră transparentă complexă, pe verticală, care conţine portretele Regelui Ferdinand I şi Reginei Maria, textul „ROMÂNIA”, o bandă de culoare variabilă şi un element de siguranţă vizibil contra luminii, prezent în mijlocul florii stilizate; filigran (reprezentând un fragment din buzduganul regelui Ferdinand I şi sigla BNR), aflat în stânga aversului, vizibil atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului; text „ROMÂNIA 100” pe marginile ferestrei transparente; microtext pe firul de siguranţă magnetic, în negativ: „1 DECEMBRIE 1918 1 DECEMBRIE 2018”.

Tot în scopul protejării împotriva falsificării, bancnota include următoarele elemente de siguranţă adăugate prin imprimare: imprimare în relief, detectabilă prin palpare - pe avers, portretele Regelui Ferdinand I şi Reginei Maria, imaginea de la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, stema României, denumirea băncii centrale „BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI”, medalionul cu sigla BNR, valoarea nominală în cifre şi litere, iar în fereastra transparentă, elementul embosat „100”; iar pe revers, un fragment din buzduganul Regelui Ferdinand I, denumirea băncii centrale, sigla BNR, valoarea nominală în cifre şi litere, dreptunghiul cu sigla BNR.

Alte elemente de siguranţă adăugate prin imprimare sunt: cerneala care îşi schimbă culoarea, din auriu în verde, sub diferite unghiuri de înclinare, pe avers pe două rânduri, textul „LEI UNA SUTĂ”; imaginea latentă pe revers, la baza fragmentului buzduganului regelui Ferdinand I, valoarea nominală „100” fiind vizibilă când bancnota se priveşte sub diferite unghiuri de înclinare; elementul de suprapunere sub forma unui fragment al ordinului militar „Mihai Viteazul”, care a fost instituit de regele Ferdinand I pentru fapte de vitejie în Primul Război Mondial, fragmente ale acestuia fiind poziţionate atât pe avers, cât şi pe revers, iar suprapunerea se realizează când bancnota este luminată din partea opusă privitorului; microperforaţii laser reprezentând valoarea nominală „100”, amplasate în zona centrală, pe direcţie verticală.

Bancnota aniversară pentru colecţionare, cu valoarea nominală de 100 lei, dedicată marcării a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, va fi inclusă într-un pliant de prezentare şi are putere circulatorie pe teritoriul României.

Tirajul pentru această emisiune numismatică este de 10.000 bancnote. Preţul de vânzare al bancnotei aniversare pentru colecţionare, cu tema 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 este de 150 lei, exclusiv TVA, inclusiv pliantul de prezentare.

De asemenea, BNR a lansat, începând cu 26 noiembrie, în circuitul numismatic o monedă din aur, o monedă din argint, o monedă din alamă pentru colecţionare şi a pus în circulaţie o monedă aniversară din alamă, având ca temă 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

Aversul monedelor redă: o imagine a Marii Adunări de la Alba Iulia, de la 1 decembrie 1918; inscripţiile în arc de cerc „ROMANIA” şi „MAREA ADUNARE DE LA ALBA IULIA”; valoarea nominală, de „500 LEI” pentru cea din aur, de „10 LEI” pentru cea din argint, de „50 BANI” din alamă, atât a celei pentru colecţionare, cât şi a celei pentru circulaţie; stema României; anul de emisiune „2018”. Aversul monedei din alamă pentru colecţionare mai redă litera „N”, într-un cerc, ca semn distinctiv al piesei pentru colecţionare.

Reversul comun tuturor monedelor (din aur, din argint şi din alamă) prezintă portretele lui Ştefan Cicio-Pop, Gheorghe Pop de Băseşti, Iuliu Maniu, Vasile Goldiş şi Iuliu Hossu, personalităţi care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri; inscripţia în arc de cerc „100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE” şi data evenimentului aniversat ,,1 DECEMBRIE 1918”.

Tirajul este de 200 de monede din aur, 200 de monede din argint, 5.000 de monede din alamă de 50 bani pentru colecţionare şi de 1 milion de monede din alamă de 50 de bani pentru circulaţie.

Preţurile de vânzare sunt de: 7.615 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din aur, inclusiv broşura de prezentare; 330 de lei, exclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv broşura de prezentare; 10 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din alamă de 50 bani pentru colecţionare.

Monedele din aur, argint, alamă pentru colecţionare şi monedele de circulaţie cu caracter aniversar, dedicate marcării a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a bancnotei aniversare cu valoarea nominală de 100 lei, a monedelor din aur, argint şi a monedelor din alamă pentru colecţionare, dedicate marcării a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale BNR.

Punerea în circulaţie a monedelor de circulaţie cu caracter aniversar, cu tema 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, se va face prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României, cu ocazia efectuării plăţilor în numerar către instituţiile de credit/Trezoreria Statului.

