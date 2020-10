SUMMIT UE. Klaus Iohannis se declară optimist: „Pentru România lucrurile s-au mişcat rezonabil” / Angela Merkel a anunţat că „e posibil să nu existe un acord”

„Se discuta foarte intens despre aceste sume de gestionare. Pentru Romania, statul de drept nu este o problema. Din fericire in Romania tema statului de drept a fost rezolvata pozitiv prin schimbarile politice. Se negociaza in formate mai mici, in curand o sa incepem un nou Plen. Pentru Romania, temele prioritare sunt aceleasi .Avem nevoie de fonduri. Avem nevoie de fondurile pentru agricultura si avem nevoie de fonduri substantiale pentru revigorarea economica. Sunt moderat optimist”, a declarat preşedintele României.

"Există multă bunăvoinţă, dar şi multe poziţii diferite. Eu depun tot efortul, dar este posibil să nu avem niciun rezultat", a spus Merkel duminică la Bruxelles

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a insistat duminică asupra importanţei ajungerii la un acord asupra bugetului UE şi Fondului de relansare economică post-pandemie.