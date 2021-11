Taxe mici, evaziune şi foarte multe nişe fiscale este reţeta care a dus România pe ultimul loc la ponderea veniturilor la buget din impozite şi contribuţii

Cu 27,2% din PIB venituri la buget din impozite şi contribuţii sociale, România a rămas şi în 2020 pe ultimul loc în UE la acest capitol, cu excepţia Irlandei (un cvasiparadis fiscal).

Prin urmare, puterea statului de a susţine serviciile sociale la nivel optim şi de a păstra şi bani pentru dezvoltare şi investiţii este sabotată de această realitate care durează de mult prea multă vreme. În UE, doar România şi Irlanda capturează la buget sub 30% din PIB, cu un vârf de colectare în Danemarca (47,6% din PIB), în Franţa (47,5% din PIB) şi în Belgia (46,2% din PIB). Bulgaria are venituri din impozite şi contribuţii de 30,6% din PIB, în vreme ce media UE este de 41,3% din PIB, potrivit datelor Eurostat publicate la finalul săptămânii trecute.

Pentru România, cauzele colectării reduse sunt cunoscute: evaziunea, taxe mai mici faţă de Occident şi foarte multe nişe fiscale. România are un deficit de TVA (diferenţa dintre TVA ce ar trebui încasată şi ceea ce se încasează efectiv) undeva la 34-35% - ceea ce înseamnă, efectiv, 21 mld. lei (4,2 mld. euro) la nivelul lui 2020. Şi acest lucru se petrece an de an, de când România a îmbrăţişat capitalismul. Apoi întâlnim o categorie de taxe mici: România are al doilea cel mai mic impozit pe dividende (5%) din UE şi al şaselea cel mai mic impozit pe profit (16%) din Uniune. România, asemenea altora, ademeneşte învestiţiile străine cu taxe mici, dar efectul se vede pe veniturile bugetare.