Tehnologia rămasă în urmă cu 10 ani în agricultură ne trage în jos

Roxana Roşculeţ este legumicultor, cultivă roşii, salata şi varză într-un spaţiu protejat de de 6.000 de metri pătraţi. De când a început afacerea, a făcut investiţii de peste 200.000 de euro şi are un profit anual de aproximativ 11.000 de euro. Ea colaborează cu o reţea de retail, care îi vinde produsele proaspete. Ca mulţi alţi producători, nu colaboarează cu un procesator. Lipsa capacităţii de procesare din România a generat şi discrepanţa între import şi export, care a dus la un deficit de 4,3 miliarde de euro la finalul anului trecut, dublu în ultimii 5 ani.

„Nu vreau eu să fac roşii în luna ianuarie pentru că roşia mea în luna ianuarie este de 10 ori mai scumpă decât roşia din Spania unde temperaturile sunt care sunt. Dar eu pot să fac roşie în luna august, şi în Spania să fie perioada de schimbare de ciclu şi să nu existe roşie şi atunci am putea să şi exportăm”, spune Roxana Roşculeţ.

„Noi am rămas, ca tehnologie, la nivelul anului 2010. Şi atunci va trebui să ajutăm sectorul în aşa fel încât la export să plece produse procesate cu plus valoare. Roşii şi legume şi fructe producem o singură dată, dar nu avem capacităţi cu atmosferă controlată de păstrare. Guvernul are în vedere construcţia a 8 depozite mari logistice naţionale, iar sub ele vom veni noi, Ministerul Agriculturii, cu centre de colectare şi prelucrare primară”, a declarat Aurel Dorin Simion, Secretar de Stat la Ministerul Agriculturii.