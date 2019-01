Teodorovici a anunţat deficitul pe care este construit bugetul pe 2019

Ministerul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, marţi, că proiectul de buget pe 2019 va fi publicat pe site-ul ministerului de resort marţi, după discuţiile cu reprezentanţii primarilor, fiind construit pe un deficit bugetar de 2,55%.

De asemenea, ministrul Finanţelor a mai afirmat marţi, în cadrul unei discuţii cu presa, că bugetul este construit pe o creştere economică de 5,5%.

„Nu afectează deloc (n.red. întârzierea bugetului), pentru că există un cadru legislativ pentru funcţionare, pe baza bugetului din anul anterior, chiar dacă nu s-a adoptat bugetul. De ce am întârziar? Pentru că discuţiile au fost destul de largi cu toţi actorii, Parlamentul a fost în vacanţă”, a mai spus Teodorovici.

În noul buget, Sănătatea şi Educaţia vor primi mai multe resurse, iar Apărarea 2%, conform ministrului Finanţelor.

„Începând cu acest an, foarte important, este modul în care se fac deschiderile către ministere. Aici, legea prevede deja că ministrul de Finanţe face o analiză, de la caz la caz şi aprobă sau nu deschiderea sau angajamentele şi partea de credite bugetare. Este o abordare logică, care ne dă nouă siguranţa, ca Minister de Finanţe, că banii vor fi construiţi aşa cum trebuie, în timpul asumat de fiecare minister în parte şi fără a avea surprize pe final de an, vizavi de cheltuieli excesive sau investiţii nerealizate”, a precizat Teodorovici.

De asemenea, noul buget prevede alocarea de bani pentru Autostrada Unirii şi pentru achiziţia unei aeronave pentru demnitari.

„Am lucrat foarte bine cu Darius Vâlcov, când el era la Finanţe şi eu la Fonduri Europene. Am lucrat foarte bine de atunci şi până în prezent. Are o experienţă pe care nimeni nu poate să i-o conteste. Lucrez foarte bine cu Darius Vâlcov şi nu am de ce să nu colaborez. Suntem oameni de Finanţe. Este normal să ţinem cont unul de ideile celuilalt. (...) Credeţi că pe mine mă interesează dacă cineva în ţara aceasta îşi însuşeşte un lucru, chiar dacă vine de la mine. Pentru mine contează foarte mult ca românii să beneficieze de efectele pozitive ale acelei idei. De unde vine ideea chiar nu mă interesează”, a detaliat Teodorovici relaţia cu Vâlcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dăncilă.

