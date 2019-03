Teodorovici a confirmat că taxa pe activele băncilor va fi modificată

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, că taxa pe activele băncilor va fi modificată, în prezent variantele fiind discutate cu Asociaţia Română a Băncilor (ABR).

„Va fi semestrială, se va plăti anual. Nu (calculate în funcţie de ROBOR – n.red.). Haideţi că am şi dat public câteva elemente din discuţia pe care am avut-o cu băncile, săptămâna trecută. Discuţiile continuă, pentru că am avut un grup comun cu cei de la ARB pentru a vedea forma finală a fiecărei propuneri în parte, pentru a vedea cum rămâne şi cum se va găsi în textul final”, a afirmat Eugen Teodorovici, luni, în cadrul unor declaraţii de presă.

Ministrul Finanţelor a menţionat că în ceea ce priveşte taxa de 2% din domeniul energiei doar Ministerul Energiei poate da detalii.

În ceea ce priveşte modificarea OUG nr. 114/2018 în şedinţa de Guvern de marţi, Teodorovici a răspuns categoric: „Nu”.

