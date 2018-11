Teodorovici: Avem toate avizele pentru Fondul Suveran. Prdonanţa intră această săptămână în şedinţa de Guvern

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat marţi, la Parlament, că proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI) a primit toate avizele şi va intra pe ordinea de zi a şedinţei de săptămâna aceasta a Executivului.

„Săptămâna aceasta vom include pe ordinea de zi această ordonanţă. Am inclus toate observaţiile, toate comentariile, am avut azi şi avizul de la Consiliul Economic şi Social, şi am considerat că aşa e corect, să avem din nou procedura reluată şi avem toate avizele”, a declarat, marţi, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

Acesta a adăugat că după adoptarea OUG vor avea loc noi discuţii în coaliţie, cu ALDE, privind lista companiilor care vor intra în fondul suveran.

„Cu colegii de la ALDE am vorbit de cadrul primar general şi nu de cadrul secundar. După ce iese ordonanţa continuăm discuţiile pe hotărârea de guvern”, a arătat ministrul.

Teodorovici a menţionat că a doua rectificare bugetară se va face „ce târziu în ultima săptămână din noiembrie”, că salariul minim se va majora de la 1 Decembrie şi că există bani la buget pentru aplicarea noii legi a pensiilor.

Ministerul Finanţelor a pus în dezbatere publică, pe 10 noiembrie, proiectul de cadru pentru înfiinţarea de fonduri suverane, invocând „o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă”.

Prin înfiinţarea fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii se are în vedere crearea unor vehicule de investiţii financiare sau intermediere financiară în acţiuni sau participaţii în proiecte sau companii profitabile, segment neacoperit în prezent pe piaţa financiară din România, care, pe de o parte, să aibă un rol multiplicator în economie pentru o dezvoltare sustenabilă şi, pe de altă parte, să catalizeze sau să mobilizeze resurse financiare disponibile către sectorul real şi proiecte profitabile, arată proiectul.

