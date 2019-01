Teodorovici: Când vine Parlamentul, va găsi proiectul de buget

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, sâmbătă dimineaţa, într-o emisiune, că, la ministerul de resort, a fost finalizat proiectul bugetului de stat.

168 afişări

„Când vine Parlamentul, din vacanţă, va găsi proiectul de buget realizat, propus, am făcut calculat, estimări. Ştiţi că suntem o Coaliţie la guvernare, este normal ca acest proiect să se discute. Noi, Finanţele, am terminat partea de buget. Urmează această discuţie la nivelul Coaliţiei. Atunci când toate lucrurile sunt convenite, se afişează public. Nu este niciun fel de problemă în a finanţa ceea ce înseamnă zi de zi - ministere, agenţie, salarii, investiţii. Am avut discuţii cu ministerele - ştiu cum au de procedat”, a spus, Eugen Teodorovici, sâmbătă dimineaţa, într-o emisiune la Antena 3.

Bugetul este construit cu un PIB de 1.022,5 miliarde de lei (221,5 milioane de euro), o creştere economică de 5,5% şi un deficit bugetar de 2,5%, potrivit ministrului Finanţelor.

De asemenea, bugetul este construit pe o inflaţie de 2,8%, în condiţiile în care în noiembrie a fost de 3,43%, un curs de schimb leu/euro de 4,62 lei, în condiţiile în care, în prezent, este de peste 4,67 lei, şi o creştere a numărului mediu de angajaţi de 3,8% (5,3 milioane de lei).

Parlamentul îşi reia activitatea de la 1 februarie, fiind în vacanţă de la finele anului trecut.

„Toate cheltuielile prevăzute pentru întregul an, de la salarii şi pensii şi bani pentru investiţii sunt asiguraţi nu înseamnă că luna ianuarie nu va fi prinsă în anul 2019 (în bugetul pentru 2019 - n.red.)”, a mai spus Teodorovici.

În plus, ministrul Finanţelor a ţinut să aibă un ultim mesaj.

„Va fi bine: bugetul va fi făcut aşa cum ne dorim cu toţii, cu acest deficit pe care toţi îl dorim să scadă, dacă se poate, şi cât mai mult. O să aveţi reacţii, sunt convins, din partea unora care doar cu asta se ocupă: că sunt ascunse, măsluite cifrele, că sunt făcute şi aşa mai departe. Ori luaţi datele oficiale dintr-o zonă guvernamentală confirmată, din zona Uniunii Europene, dacă nu, mergeţi, mai departe, de declaraţii şi discuţii de a pune totul în derizoriu. Cum doriţi”, a încheiat Teodorovici.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.