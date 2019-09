Teodorovici, despre legea prin care vrea taxarea pensiilor speciale: Nu putea face obiectul unei OUG/ Cred că este o măsură de urgenţă

Actul normativ privind supraimpozitarea pensiilor speciale nu a ajuns pe masa Guvernului pentru că nu era pe legea de abilitare şi nu putea face obiectul unei ordonanţe de urgenţă, a declarat joi ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici, la ieşirea de la Forumul Românilor de Pretutindeni.

Eugen Teodorovici a depus la Senat, în caliate de senator PSD, un proiect de lege care prevede impozitarea pensiilor între 7.000 şi 10.000 de lei cu 30% din sumă. De asemenea, proiectul prevede şi taxarea pensiilor mai mari de 10.000 de lei cu 50% din sumă. Măsura făcea parte iniţial din pachetul de propuneri discutat odată cu rectificarea bugetară de la începtul lunii august.

„Dacă nu mă înşel nici nu a fost pe legea de abilitare şi nu putea să fie aprobat de Guvern ca ordonanţă simplă, iar ca ordonanţă de urgenţă este încă destul de complicat să convingi ministerele avizatoare sau ministerul principal avizator că este o urgenţă, asta trebuie să o stabilească nu juridic cineva ci ca şi oportunitate din punct de vedere economic, că dacă e o măsură care aduce un beneficiu bugetului de stat per total, sau bugetul consolidat dacă doriţi.

Eu cred că este o măsură de urgenţă, mai ales că este banii sunt necesari la nivel de buget pentru diferite alte măsuri, acesta e un aspect. Al doilea aspect este un mecanism, spunem noi foarte în regulă şi în limita legii, adică nu cred că vor fi acţiuni de contestare ale acestei propuneri sau dacă vor fi, ele vor fi sortite eşecului. Sunt în Parlament dacă ştiţi foarte bine alte două iniţiative, dacă nu mă înşel din partea colegului senator Pop şi din partea colegilor de la USR, atunci cred că este foarte bună situaţia în momentul în care în luna septembrie să se discute în Parlament această propunere făcută din partea noastră ca şi Guvern să spunem cu un mecanism foarte corect şi foarte flexibil, să se conexeze eventual cele trei variante şi atunci parlamentarii sau oamenii politici care tot timpul au spus că este o măsură care trebuie să fie urgent aplicată să îşi arate dorinţa şi putinţa în Parlament şi să dea un vot”, a spus ministrul la ieşirea de la Forumul Românilor de Pretutindeni.

Această impozitare vizează persoanele care realizează venituri din "pensii şi/sau indemnizaţii pentru limită de vârstă, primite în baza unor legi/statute speciale denumite în continuare contribuabili, sunt obligate la plata taxei pe veniturile din pensii şi indemnizaţii pentru limită de vârstă, denumită în continuare taxă", conform proiectului depus la Senat.

Măsura impozitării pensiilor speciale face parte dintr-un pachet de iniţiative depuse de senatorul Teodorovici la Parlament, care mai cuprinde Prima Casă sau impozitarea bacşişului.

„Este un număr foarte mare de acte normative şi aici pot să fac două menţiuni în principal, a fost un pachet de acte normative pentru care a mai fost nevoie de anumite discuţii, anumite clarificări şi fapt pentru care s-a depăşit termenul până la care Guvernul putea emite ordonanţe în baza legii de abilitare. S-a depus de mine personal ca senator, nu puteam altfel să depun, nu pentru a îmi asuma, cum am văzut iar în presă spunându-se în mod eronat, vreo muncă a administraţiei. Nu este o muncă a Ministerului de Finanţe şi a altor Ministere care au vizat aceste proiecte şi depunerea aceasta se face numai pentru faptul că dorim foarte mult ca acestea să fie aprobate pentru că sunt foarte mult cerute de mediul economic... Deja am stabilit şi discutat la Senat, ieri am fost la Biroul Permanent, săptămâna viitoare marţi voi fi la Biroul Permanent”, a precizat Teodorovici.

