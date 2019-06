Teodorovici, despre programele de Dezvoltare Locală: Nu este niciun fel de pericol ca vreun proiect să fie oprit

Ministrul de Finanţe Eugen Teodorovici a declarat că nu existsă vreun pericol pentru Programul National de Dezvoltare Locală şi că niciun proiect nu va fi oprit, aşa cum a spus preşedintele Comisiei de Administraţie Publică din Camera Deputaţilor, deputatul PNL Florin Roman.

"În zona de primarii, PNDL 1 şi 2. Bani îi asigur pe primarii care au în PNDL că în acest an toate facturile vor fi acoperite, decontate. Nu este niciun fel de pericol ca vreun proiect să fie oprit. Am văzut că cineva din comisia de administraţie publică, probabil în timpul liber când starea bahica era mai accentuată, l-a făcut să facă acea declaraţie. Cum să faci aceste declaraţii? Să arunci o astfel de informaţie în piaţă şi să introduci teama? Incercăm să întoarcem acasă forţa de muncă şi cineva din zona liberala încearcă să facă ce?!", a declarat Eugen Teodorovici, la Antena 3.

Declaraţia ministrului de Finanţe vine după ce preşedintele Comisiei de Administraţie Publică din Camera Deputaţilor, deputatul PNL Florin Roman, a declarat vineri că primarii vor fi anunţaţi de epuizarea banilor din Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi a solicitat premierului Viorica Dăncilă deblocarea finanţării investiţiilor.

”In calitate de preşedinte al Comisiei de Administraţie Publica din Camera Deputatilor, am fost informat ca săptămâna viitoare, MDRAP urmează sa transmită notificări către primarii, prin care anunţa ca banii pentru Programul National de Dezvoltare Locală sunt aproape epuizaţi la mijlocul anului. Mai exact, vorbim de o notificare in care se spune alb pe negru ca a fost atins procentul de 80% din totalul creditelor de bugetare, pentru PNDL, alocate in acest an. Adică s-a ajuns la fundul sacului şi nu mai sunt bani pentru lucrarile in executie. Solicitarea MDRAP de suplimentare a sumelor s-a lovit de zidul numit, Eugen Orlando Teodorovici care a repartizat doar 25% din ce a cerut Ministerul Dezvoltării pentru anul 2019. Gestul pare premeditat, având in vedere ca un draft de HG in acest sens este întocmit încă din luna aprilie.”, se arată în comunicatul de presă al deputatului Florin Roman.

Deputatul PNL a declarat că ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, ”foloseşte argumentul financiar şi în jocul politic de la congresul PSD” şi că blocarea celor aproximativ 15,000 de şantiere va duce la ”un faliment total al PNDL”.

