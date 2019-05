Teodorovici îi contrazice pe analişti: Prognozele sunt nejustificat de pesimiste, creşterea economică îşi va menţine ritmul

Între prognozele Guvernului şi estimările făcute de organizaţii naţionale sau internaţionale există o diferenţă destul de mare uneori, nejustificat de pesimistă şi care maschează un cost suportat de fiecare român, a declarat miercuri ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici

„Există întotdeauna o diferenţă şi destul de mare de foarte multe ori, între ceea ce Guvernul prognozează şi ceea ce estimează diferite structuri internaţionale sau chiar la nivel naţional, aici putem da mai multe exemple, precum Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional, agenţii de rating la nivel internaţional şi desigur structuri naţionale cum ar fi poate şi Consiliul Fiscal. Din păcate şi la nivelul preşedinţiei din România am văzut acelaşi lucru, mai mult, ştim cu toţii din păcate este prima situaţie în care bugetul ţării a fost respins de către preşedintele ţării şi astăzi este încă o dovadă în plus că aceasta a fost o greşeală, dar să sperăm că este prima şi ultima de acest fel. De asemenea realitatea ne demonstrează că aceste diferenţe între ce estimează guvernul României şi ce estimează partenerii pe care vi i-am menţionat puţin mai devreme, această diferenţă este nejustificat de pesimistă şi din păcate este o diferenţă care maschează un cost pe care fiecare român îl suportă zi de zi din cauza acestor necorelări. Pot fi mai puţine investiţii şi chiar un cost de finanţare mai mare pe care România trebuie să îl plătească, având în vedere că atunci când se fac anumite planuri de afaceri, desigur cei car vor să investească iau în calcul sau se uită şi la ceea ce prognozează partenerii noştri internaţionali şi de multe ori poate aceştia sunt descurajaţi în a face investiţii în România”, a declarat Teodorovici la o conferinţă de presă.

Teodorovici a reluat datele de creştere economică anunţate de institutul de statistică. „Datele INS privind creşterea economică, adică 5% în trimestru 1 comparativ cu trimestrul 1 2018, depăşesc chiar şi estimările Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, ceea ce este un lucru bun. Prognoza guvernului prevedea, după cum ştiţi, o creştere economică de 4,5% în primul trimestru al anului 2019, iar o creştere de 5,5% pe întregul an 2018”, a spus ministrul.

Creşterea economică din primul trimestru a fost susţinută, a spus ministrul, în principal revigorarea semnificativă a sectorului de construcţii, care a crescut cu 12,5% serie brută, în primul trimestru al acestui an faţă de perioada similară din anul 2018. „De asemenea serviciile către populaţie şi cele către întreprinderi au avut primele 2 luni ale anului curent o creştere semnificativă, de 16,5% respectiv 15,7% an la an. Producţia industrială a înregistrat un avans de 1% în primele 2 luni ale anului curent, an pe an. Această dinamică s-a datorat aproape în întregime rezultatelor pozitive ale industriei prelucrătoare al cărei volum de activitate a crescut cu 1,3%. De asemenea comerţul cu amânuntul a înregistrat în primul trimestru al anului 2019 un avans de 8,4%, nivel superior celui înregistrat în perioada similară a anului trecut care a fost de 6,4%”.

Teodorovici s-a declarat convins că această creştere va continua, după aplicarea programe lor guvernamentale, a finanţărilor de investiţii atât la nivel local cât şi la nivel central şi a intrărilor de fonduri europene. „Şi o producţie care se arată destul de bună în zona de agricultură ne dau argumente clare că ceea ce avem astăzi la nivel de creştere economică va continua într-un mod sustenabil”, a spus ministrul.

Teodorovici: Rata de absorbţie a fondurilor europene este aproape de nivelul mediei UE

Rata de absorbţie a fondurilor europene este de 28%, aproape de nivelul mediei UE care este undeva la 30%, a declarat miercuri ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici, care asigură şi interimatul la ministerul Fondurilor Europene.

Teodorovici vorbeşte de 8,69 miliarde de euro bani europeni efectiv intraţi în România prin politica de coeziune şi politica agricolă comună, plus 6,6 miliarde de euro plăţi către beneficiari, plăţi directe către fermieri. „De asemenea în interiorul ţării, pentru că acesta este fluxul de fonduri intrat în România de la Comisia Europeană, dar şi plăţile către beneficiarii din România pe diferite programe comunitare, 4,9 miliarde de euro sumă plătită acestor beneficiari şi care implementează proiecte cu finanţare europeană din fondurile structurale şi de investiţii şi nu numai. Aproximativ 8 miliarde de euro suma achitată prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Programul Naţional de Pescuit şi Afaceri Maritime şi plăţi directe de către fermieri”, a adăugat ministrul, care a avut o conferinţă de presă miercuri.

Teodorovici spune că valoare totală a liniilor de finanţare deschise este de aproape 25 de miliarde de euro, reprezentând aproximativ 91% din alocarea totală pentru România. „42,7 miliarde de euro o reprezintă valoarea proiectelor depuse pentru aceste linii de finanţare. Deci deja e un interes foarte ridicat din partea celor care vor să primească finanţare europeană. Şi aproximativ 22 de miliarde de euro este valoarea totală a contractelor de finanţare semnate, rata de contractare crescând astfel de peste 14 ori, de la 5% în 2016 la 77% din alocare în prezent”.

Teodorovici spune că vrea să aibă la Bruxelles, joi, o întâlnire cu comisarul Corin Creţu, pe diferite subiecte de importanţă pentru România printre care podul de peste Dunăre sau laserul de la Măgurele.

„O serie de proiecte pentru care vrem să avem o consultare înainte de a acţiona într-un anumit fel sau altul şi din păcate din câte înţeleg nu se permite o astfel de discuţie şi doreşte totuşi blocarea discuţiei mele ca ministru cu cei de la nivel tehnic de la Bruxelles, poate doamna comisar este mult prea ocupată cu această campanie electorală. Mi-aş fi dorit foarte mult să pot discuta aceste subiecte foarte importante pentru România cum spuneam, dar dacă totuşi mesajul ajunge la domnia sa poate mâine ne vedem la Bruxelles şi discutăm concret pentru ţara pe care dânsa spune că o reprezintă cu mare succes”.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.