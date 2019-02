Teodorovici, modificarea OUG 114: La CE, am avut discuţii informale cu câţiva miniştri de finanţe/ A fost de numită Ordonanţa Orlando - de ce anume nu ştiu?

Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, a declarat, duminică seara, că OUG nr. 114/2018 a fost făcută în echipa guvernamentală, iar presiuni de modificare există din partea altor miniştri de finanţe din Uniunea Europeană. O decizie peste cel mult două săptămâni.

„A fost un lucru de echipă. Aici sunt mai multe sectoare pentru care au fost făcute modificările, într-un singur act”, a afirmat, duminică seara, Eugen Teodorovici, într-o emisiune la Antena 3, întrebat a cine a avut ideea OUG nr. 114/2018 - Viorica Dăncilă, el, Liviu Dragnea, Darius Vâlcov etc.

„A fost de numită Ordonanţa Orlando - de ce anume nu ştiu?”, a continuat, zâmbind, ministrul Finanţelor. „Da”, a continuat, pe acelaţi ton, întrebat dacă sună bine această formulă.

„Este o ordonanţă făcută de întreaga echipă guvernamentală pe fiecare sector în parte. Nu a fost ideea cuiva, dar este un act normativ, l-am denumit eu la un moment dat, poate cel mai important de după Revoluţie, pentru că atacă zone foarte sensibile. Au fost nemulţumiri înainte să dăm acest act şi, desigut şi după ce el a intrat vigoare. Foarte multe presiuni înainte şi după cel el a intrat în vigoare”, a adăugat Teodorovici.

Cele mai mari presiuni au venit din „interiorul administraţiei publice, pe fiecare sector în parte, pe fiecare minister implicat în avizare, din partea altor structuri care au dat puncte de vedere şi, din afara sistemului public, din ţară, dar şi din afara ţării”, potrivit ministrului Finanţelor.

„La Comisie (Comisia Europeană - n.red.), am avut discuţii informale cu câţiva colegi de la nivel european, câţiva miniştri de finanţe care au fost contactaţi de companii, să spune din România, pe anumite sectoare de activitate şi care, făcând lobby pe lângă acei miniştrii, încercau, prin acest voci, să fiu convins să fac anumite modificări. Nu am plecat de la ideea de a face sau de a nu face, am plecat de la ideea de la care suntem deschişi. Şi astăzi avem o discuţie cu cei care au argumente de adus. Foarte important de reţinut: mi-aş fi dorit foarte mult să avem un dialog mai larg, înainte să fie acest act aprobat în Guvern, dar am motivat acest dialog extins, că erau presiunile foarte mari şi n-ar fi ieşit un astfel de act normativ”, a precizat Eugen Teodorovici, la Antena 3.

Oficialul citat a reamintit de scrisorile trimise de Banca Centrală Europeană (BCE), de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

În plus, ministrul Finanţelor a menţionată că au existat, pentru OUG n.r. 114/2018, toate aprobările necesare şi dialog - de la CES, ANCOM, ANRE, Asociaţia Română a Băncilor (ARB).

„Este clar că, dacă ar fi fost un dialog mai îndelungat, poate ar fi fost lucrurile făcute altfel, poate ar fi ieşit mai bine”, a subliniat Teodorovici.

„Nu ştiu”, a completat ministrul Finanţelor, întrebat dacă este posibil ca în urma unui dialog îndelungat să nu mai fi dat deloc ordonanţa. „Ceva trebuie făcut, pentru că România, dacă o luăm pe fiecare sector în parte este clar nedreptăţită de modul în care unele companii, din orice zonă, înţeleg să se comporte în România. (...) Nemulţumirile noastre sunt. Nu plecăm de la principiile acestei ordonanţe, adică curăţirea mediului economic, în sensul de a fi un comportament corect faţă de această ţară, din partea companiilor care sunt în această ţară, trebuie să fie obligatoriu atins. Dacă discutăm pe ordonanţă de a fi modificată, vedem cum anume să fie făcută mai bine, mai clar, mai liberal, dar principiile rămân aceleaşi. Nu am ce să accept, ca ministru de Finanţe, ca şi Coaliţie, profituri mari în detrimentul persoanelor fizice din România şi companiilor. Că luăm zona bancară, de energie, toate zonele respective, ne uităm la fiecare şi vedeţi că sunt profituri uriaşe şi banii unde sunt, că ei nu sunt neapărat să se facă investiţii numai în România, marea lor parte pleacă din ţară, din păcate. Nu trebuie să se înţeleagă că avem ceva cu marile companii. Orice ţară normală înţelege şi banca, oricât ai fi de stânga, are un rol esenţial, finanţează economia, dar hai să finanţăm economia reală. Marile companii sunt binevenite în această ţară, dar nu trebuie să transfere profiturile”, a mai spus Teodorovici.

În schimb, ministrul Finanţelor a negat că se fac presiuni în Coaliţie în ceea ce priveşte modificarea OUG nr. 114/2018, în ciuda declaraţiilor făcute de preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, referitoare la faptul că trebuie eliminată taxa de 2% pentru companiile din energie.

„Nu cred că este vorba de interes (din partea ALDE de a modifica OUG nr. 114/2018). Sunt foarte multe cereri de discuţii de la diferite structuri, companii. Cer audienţe - ba la mine, ba la premier, ba la preşedintele Dragnea, ba la preşedintele Tăriceanu. Normal că unii dintre ei sunt foarte convigători. Nu plec de la ideea că n-ar avea dreptate unii dintre ei. Foarte bine că-şi exprimă punctele de vedere, pe la astfel de întâlniri, după care dânşii discută la nivel de Coaliţie, ne cer un punct de vedere nouă tehnic, Ministerul Finanţelor, Energie. După aceea va avea loc o discuţie, probabil săptămâna viitoare sau în două săptămâni, maximum, se va discuta, probabil, şi un astfel de subiect, ca să se ia o decizie (modificarea OUG nr. 114/2018 – n.red.)”, a menţionat Teodorovici.

Ministrul Finanţelor a mai susţinut că nu există presiuni mai mari din partea ALDE pe anumite domenii, ci, în general, pe anumite sectoare, din diverse direcţii.

„Peste tot vine şi la comisiile parlamentare. Toţi au trimis în toate părţile. Cei din zona bancară au trimis CSAT-ului şi preşedintelui pentru a se discuta, pe ordinea de zi, la următoarea întâlnire acest subiect: zona bancară. (...) Fiecare în zona în care speră să găsească un lobby întors spre România. În modul acela se face – când faci o scrisoare către Bucureşti «Ştiţi poate nu este cea mai bună cale». Aceasta este practica internaţională. Nouă ni se pare ceva ciudat, dar acestea au loc oriunde în lume”, a concluzionat Teodorovici.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.