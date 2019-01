Teodorovici: România a avut un deficit bugetar de 2,8% în 2018

România va avea un deficit bugetar de aproximativ 2,8% din Produsul Intern Brut (PIB) în 2018, a declarat ministrul Finanţelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, joi seara, citat de site-ul agenţiei de presă Reuters.

Oficialul român a mai susţinut, în cadrul unei întâlniri cu presa străină, că România va reduce în continuare acest decalaj în acest an cu cel puţin 0,5% din PIB.

Teodorovici a spus, duminică seara, într-o emisiune la Antena 3, că deficitul bugetar pentru anul trecut este în jur de 2,9% din PIB, iar pentru acest an şi-a propus un deficit de 2,5% din PIB.

„Anul trecut, se închide, pentru că datele oficiale vor fi undeva la final de martie-aprilie, când Eurostat va veni şi va confirma, va fi sub 3% (din PIB – n.red.) deficitul bugetar. Noi am spus spre 2,9%, chiar dacă nu avem datele oficiale, pentru că datele pe execuţia la decembrie vor fi la 25 ianuarie, ca ministru de Finanţe, totuşi, am anumite elemente şi pot să zic că le şi aticipez. Nici vorbă de sărit de 3. Noi am planificat pentru anul trecut 2,97%, pe cash, dar va fi sub. La fel pe ESA, vom vedea cum se închide pe final de 2018. Iar pe 2019, nici vorbă de deficitul de 5%, cum am auzit. Mi-am propus spre jumătate, spre 2,5%, decât pe 5%”, a afirmat Eugen Teodorovici, duminică seara, într-o emisiune la Antena 3.

Dariul Vâlcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dăncilă, a scris, pe Facebook, la data de 31 decembrie 2018, că deficitul bugetar pentru 2018 este de 2,92% din PIB, pe cash, şi a felicitat echipa de la Finanţe. A doua zi, la 1 ianuarie 2019, senatorul liberal Florin Cîţu a scris, pe Facebook, că aceste cifre sunt măsluite, în condiţiile în care execuţia bugetară pentru fiecare lună este finalizată la data de 25 ale următoarei luni.

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) trebuie să prezinte în fiecare lună la data de 25 execuţia bugetară - de exemplu la 25 ianuarie 2019, trebuie să prezinte datele pentru decembrie 2018, dar rar este respectată această dată. De obicei, Finanţele prezintă datele în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni pentru luna precedentă. De exemplu, la 28 decembrie 2018, la ora 22:30, pe site-ul MFP a fost afişată execuţia bugetară pentru noiembrie 2018.

Pentru a nu i se aplica procedura de deficit excesiv, care echivalează cu un control strict al cheltuielilor, România trebuie să se încadreze într-un deficit bugetar de maximum 3% din PIB. Anul 2018 se conturează ca al treilea an în care deficitul bugetar va fi la 2,9%. La 11 luni, execuţia bugetară s-a încheiat cu un deficit de 26 de miliarde de lei, respectiv 2,7% din PIB, de 2,25 de ori mai mare ca pondere în PIB şi de 2,6 ori mai ridicat ca valoare nominală, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior.

De asemenea, pe cash, deficitul bugetar a fost de 24,29 miliarde de lei, respectiv 2,83% din PIB, în 2017, şi de 20,9 miliarde de lei, de 2,40% din PIB, în 2016. Creşterea este importantă de la 1,35% din PIB în 2015 (9,6 miliarde de lei) şi 1,7% din PIB (11,5 miliarde de lei) în 2014.

În schimb, deficitul rezultat conform metodologiei ESA 2010 a fost de 2,9% din PIB în 2017 (25 de miliarde de lei), de 3% din PIB în 2016 (22,7 miliarde de lei), de 0,8% din PIB în 2015 (5,4 miliarde de lei) şi 1,4% (9,1 miliarde de lei) în 2014.

