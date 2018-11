Teodorovici: Săptămâna viitoare va fi o discuţie tranşantă la ANAF / Măsurile pot fi de orice fel

Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, a anunţat, că, săptămâna viitoare, va fi analizată activitatea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), iar măsurile luate pot fi chiar de demitere a unor angajaţi, inclusiv a şefului ANAF, dacă nu sunt schimbate anumite lucruri.

„Discuţiile se poată foarte clar. Au mai fost, şi săptămâna trecută, discuţii la Ministerul de Finanţe, pe anumite întârzieri, fie ale ANAF-ului, fie a părţii de Vamă, fie alte astfel de activităţi. Discuţia de săptămâna viitoare se va lăsa şi cu anumite astfel de măsuri (n.red. - demiteri), pentru că, repet, ANAF-ul are un plan de realizat”, a afirmat Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, într-o intervenţie telefonică la România TV, întrebat ce efecte pot fi ca urmare a discuţiei pe care o va purta săptămâna viitoare cu oficialii de la Fisc.

În acest context, oficialul de la MFP a negat că ar fi cerut Fiscului să-şi intensifice numărul şi intensitatea controalelor, în a doua jumătate a acestui an.

„Am mai auzit că, vezi Doamne, aş fi cerut eu astfel de acţiuni. Nu, ministrul de Finanţe nu se implică, în mod direct, în ceea ce înseamnă ANAF, dar poate să aibă discuţii foarte clare cu întreaga conducere. Să spunem, dacă managementul acestei agenţii nu este cel corect şi legal sau sunt activităţi nejustificate, pentru că ei consumă şi resurse umane şi materiale, pentru chestiuni din acestea mărunte care nu fac decât să creeze nemulţumiri în rândul populaţiei şi ştim cu toţii că marile companii...”, a completat Teodorovici.

Cu toate acestea, în ceea ce priveşte înlocuirea lui Ionuţ Mişa, preşedintele ANAF, ministrul Finanţelor a evitat să facă o referire directă la acesta. „Nu, nu anticipez, acum, astfel de măsuri. Repet discuţia va fi una foarte clară şi tranşantă. Dacă lucrurile nu se schimbă clar, imediat, în a doua zi, atunci măsurile pot fi de orice fel”, a subliniat Teocdorovici.

În ceea ce priveşte acţiunile nejustificate, demnitarul de la Finanţe s-a referit la faptul că ANAF le trimite solicitări de informaţii mirilor privind sumele achitate de aceştia către diverse firme pentru organizarea nunţii. Acesta a reamintit că a declarat, de mai multe ori, că ANAF, şi administraţia, în general, mai mult reacţionează, în loc să acţioneze în baza legii.

„Revin (n.red. - Fiscul) după ani de zile, când există riscul să se prescrie anumite evenimente. Ba trimit decizii de impunere, ba desfăşoară activităţi în forţă, în ultima clipă. De asta spun că este normal să se ocupe, în special, de alte activităţi, de mare amploare, în zona de evaziune, în principal. Spuneam, de foarte multe ori, că aceasta perioadă de prescriere de cinci ani de zile ar trebuie să fie mai scurtă, tocmai pentru a obliga ANAF-ul să întreprindă acţiuni atunci când se întâmplă aceste activităţi, nu după cinci ani, cu teama de prescriere”, a mai spus Teodorovici.

În cursul lunii octombrie, ministrul Finanţelor a declarat că a propus ca perioada de prescriere să fie de cel mult doi ani, pentru că astfel ar putea creşte gradul de colectare a taxelor la bugetul de stat.

De asemenea, vineri, oficialul MFP, a susţinut, că modul de funcţionare al ANAF va fi modificat, până la finele acestui an. „La ANAF, am spus că vreau să implicăm, foarte mult, orice actor din piaţă, că sunt bănci, către care putem să delegăm anumite activităţi, că sunt ..., dar nu că iar se ia ideea şi se spune că Teodorovici vrea să externalizeze ANAF-ul. Aveţi încredere, până la final de an, veţi vedea concret măsurile acestea. Nu vă spun ce vreau să fac, ci le veţi vedea făcute”, a precizat Teodorovici, la gala „Topului Naţional al Firmelor Private din România 2017”.

Ministrul Finanţelor a mai susţinut, vineri, că planul pe care l-a avut ANAF la începutul acestui an este acelaşi, în prezent, fiind făcut de cei de dinaintea lui, iar el cere doar îndeplinirea acestuia, dar să se recupereze, până la finalul acestui an, ceea ce nu a fost colectat în prima parte a acestui an.

